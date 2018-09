Das Königreich Saudi-Arabien läutet mit Formel-E-Meisterschaft neues Visumverfahren für weltweite Sportfans ein

Internationale Sportveranstaltung startet im Rahmen der Vision 2030 eine Reihe von Neuerungen, darunter ein neues Visumverfahren, Live-Musik, Kultur und Unterhaltung vor einer UNESCO-Weltkulturerbe-Kulisse

Saudi-Arabien wird mit der Einführung eines neuen Online-Visumverfahren für den Empfang internationaler Touristen seine Grenzen für Fans von Live-Sport, Musik und Kultur zum ersten Mal öffnen. Die neue Visumprozess-Plattform mit der Bezeichnung "Sharek" wird für den Saudia Ad Diriyah E-Prix eingeführt, das Eröffnungsrennen zur ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft 2018/19, das am 15. Dezember 2018 vor einer atemberaubenden UNESCO-Weltkulturerbe-Kulisse am Rande von Riad ausgetragen wird.

Die alte historische Stadt Diriyah, der erste Residenzsitz der saudischen Könige, wird wieder Geschichte schreiben, indem sie das größte Festival für Rennen, Live-Musik und Unterhaltung veranstaltet, das je im Land zu sehen war, darunter spannende Action auf der Rennstrecke und weltweit bekannte Superstars, die an drei Tagen auf der Bühne auftreten.

Bei der heutigen Ankündigung am Veranstaltungsort, an der Formel-E-Stars wie Felipe Massa, Susie Wolff und André Lotterer teilnahmen, wurde die neue Plattform "Sharek" im Rahmen des Vision-2030-Plans des Landes eingeführt. Die Organisatoren hoffen, dass eine große Zahl internationaler Fans auf den Online-Visumprozess zugreifen und ins Land reisen, um das Debüt der Formel E im Nahen Osten und das Debüt des markanten neuen Gen2-Rennwagens zum Start der fünften Saison zu erleben.

Im Rahmen einer Veranstaltung, die von vielen Neuerungen geprägt ist, wird der Ad Diriyah E-Prix ausländischen Reisenden das erste Mal die Möglichkeit bieten, Saudi-Arabien, das damit seine Türen für den Sporttourismus öffnet, über einen so schnellen und unkomplizierten Prozess zu erreichen.

Das Engagement des Königreichs für den Tourismus, ein Eckpfeiler der Vision 2030, und die Bedeutung der Formel E im sportlichen, sozialen und wirtschaftlichen Kalender der Region wurden durch die Ankündigung unterstrichen, dass Saudi Arabian Airlines (Saudia) - die nationale Fluggesellschaft des Königreichs Saudi-Arabien - der neue offizielle Airline-Partner der ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft und Renntitel-Partner ist.

Seine Königliche Hoheit Prinz Abdulaziz Bin Turki AlFaisal Al Saud, stellvertretender Vorsitzender der Allgemeinen Sportbehörde Saudi-Arabiens, sagte: "Dies ist ein wirklich bahnbrechender Moment für Saudi-Arabien, den wir mit der Welt teilen können. Es ist sehr passend, dass ein so futuristischer und nachhaltiger Sport wie die Formel E in die Zukunft unseres Landes weist. Saudia, unsere nationale Fluggesellschaft, als neuen Titelsponsor zu haben, signalisiert natürlich unsere Absicht, die Fans anzusprechen und in unsere historische und ursprüngliche Hauptstadt einzuladen.

"Saudi-Arabien ist die Heimat von Millionen leidenschaftlicher junger Motorsportfans. Viele von ihnen können es einfach nicht glauben, dass Felipe Massa heute mit dem Gen2-Rennwagen durch die Straßen der Hauptstadt gefahren ist und dass sie jetzt ein "Heimrennen" im Formel-E-Kalender haben. So steigt bereits die Spannung, zumal wir das Wochenendprogramm um Live-Musikkonzerte erweitern.

"Mit der Einführung von "Sharek", unserem Visum-Einreiseprozess können wir weltweite Fans an der Veranstaltung teilhaben lassen. Wir hoffen, dass beim Saudia Diriyah E-Prix Fans aus aller Welt nach Saudi-Arabien kommen, um dieses monumentale Sportereignis zu verfolgen, denn ab sofort stellt Ihr Eintrittsticket Ihr Visum dar. Wir versprechen eine Besetzung sowohl auf der Strecke als auch auf der Bühne, die in einem atemberaubenden historischen Umfeld Fans auf der ganzen Welt begeistern wird. Das Ereignis ist die perfekte Kombination aus Live-Sport, Unterhaltung, Technologie und Kultur an einem Ort zur gleichen Zeit.

"Saudi-Arabien rast mit der Formel E in die Zukunft, während wir der Welt unser Königreich in einer Umwandlungsphase öffnen, die durch den Vision-2030-Plan in Schwung gebracht und durch Seine Königliche Hoheit, Kronprinz Mohammed Bin Salman, vorangetrieben wird."

Bei der Eröffnungszeremonie schlossen sich neben Seiner Königlichen Hoheit Würdenträger aus Saudi-Arabien und eine Reihe von Regierungsstellen an, die bei der Durchführung der Veranstaltung zusammenarbeiten, darunter der saudi-arabische Motorsport-Verband. Aus dem Rennsport kamen neben Alejandro Agag, CEO der Formel E, auch die Formel-1-Legende Felipe Massa, jetzt Formel-E-Star mit dem Venturi-Team sowie Susie Wolff, die Venturi-Teamchefin und -Anteilseignerin hinzu. Massa und Wolff wurden außerdem zu Saudia-Markenbotschaftern ernannt.

In Vorbereitung auf das Formel-E-Rennen hat Saudi-Arabien gemeinsam mit der UNESCO die Strecke aus dem bestehenden Straßennetz der historischen Stadt gebaut, um der nachhaltigen Natur der Formel E treu zu bleiben und die Lärmbelastung so gering wie möglich zu halten. Das Projekt hat Infrastrukturinvestitionen und Erhaltungsmaßnahmen rund um das archäologische Juwel inspiriert, wodurch die Stätte nicht nur bereichert, sondern auch stolz der Welt präsentiert wird.

An drei Tagen während des Formel-E-Wochenendes werden eine Reihe von Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen stattfinden, um sicherzustellen, dass das Rennen für Fans, Familien und internationale Touristen gleichermaßen unvergesslich bleibt. Weitere Einzelheiten zu der außerordentlichen internationalen Star-Besetzung werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Seine Königliche Hoheit Prinz Khalid bin Sultan Al Faisal Al Saud, Präsident des saudi-arabischen Motorsport-Verbandes, sagte: "Wir öffnen uns nicht nur für internationale Fans, sondern vor allem auch für neue und aufregende Sportarten. Wir wollen neue Erfahrungen schaffen. Wir hoffen, dass einige der Kinder, die dieses erste Rennen sehen, Inspiration finden, im Laufe des nächsten Jahrzehnts ein Teil der Branche zu werden. Im Idealfall unterstützen, konkurrieren und gewinnen sie auch auf der Strecke. Wir sind fest davon überzeugt, dass aus den Samen, die aus den historischen Wurzeln unserer Nation in Diriyah gesät wurden, neue Möglichkeiten entstehen werden.

"Dieses einmalige Ereignis hat das Potenzial, das Leben und die Wahrnehmung zu verändern, sowohl in Bezug auf den Sport als auch auf Saudi-Arabien. Die Samen gedeihen bereits, die Strecke nimmt Gestalt an und alles mit Zustimmung der UNESCO. Es handelt sich um Fortschritt und Erhaltung in einem. Wir erleben aktuell ein in jeder Hinsicht wegweisendes Ereignis."

Der Generaldirektor von Saudi Arabian Airlines, Seine Exzellenz Eng. Saleh bin Nasser Al-Jasser fügte hinzu: "SAUDIA freut sich, die ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft für das kommende Event in Ad Diriyah zu unterstützen - eine Premiere für das Königreich Saudi-Arabien und den Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft begrüßt Fans aus aller Welt und wir wünschen den Teams alles Gute für das Rennen beim SAUDIA Ad Diriyah E-Prix."

Die ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft ist offiziell vom Dachverband Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) bewilligt und dessen globale Kampagne für sichereres Fahren wird übernommen und gefördert.

Die Formel E schließt sich führenden Sportveranstaltungen wie der WWE und European Tour Golf an, die langfristige Partnerschaften mit Saudi-Arabien eingegangen sind, das dabei ist, seinen Ruf als Destination für Weltklasse-Sportveranstaltungen zu festigen.

Vision 2030

Saudi-Arabien verwirklicht eine ehrgeizige neue Zukunft, die im Rahmen seiner Vision für 2030 auf sozialer, wirtschaftlicher und technologischer Entwicklung aufbaut. Die Formel E kommt im Zuge der Umsetzung der Fortschrittspläne zu einem entscheidenden Zeitpunkt nach Saudi-Arabien. Die Transformation umfasst einen nachhaltige Sportsektor, eine wirtschaftliche Säule, die den Schlüssel zur Erschließung des enormen Potenzials des Landes darstellt.

Saudi-Arabien setzt die Kräfte des Möglichen frei, indem es seine lebendige und tolerante Gesellschaft wiederherstellt. Kreativität und Innovation werden gefeiert und den Menschen Zugangsmöglichkeiten zur Realisierung ihres Potenzials eröffnet. Der Fortschritt ist spannend und real. Öffentliche Kinos sind geöffnet, Autofahren ist jetzt allen erlaubt und Touristenvisa sollen erteilt werden.

Die Allgemeine Sportbehörde des Königreichs Saudi-Arabien

Die Allgemeine Sportbehörde (General Sports Authority, GSA) des Königreichs Saudi-Arabien nutzt die Kraft des Sports und des aktiven Lebens, um das Leben aller Gemeinschaften im Königreich zu verbessern und den Werten des Sports weltweit zu dienen.

Als das sportliche Regulierungsorgan des Landes ist die GSA ein inspirierender Katalysator für Veränderungen und glaubt an den Sport für alle. Die vielfältige und wachsende Organisation verwirklicht den Wunsch des Landes nach einer lebendigen Gesellschaft, indem sie einen möglichst breiten Zugang für alle zu den Möglichkeiten des Sportsektors schafft.

Die GSA unterstützt das Königreich Saudi-Arabien bei der Verwirklichung seines Ziels, im Bereich Sport ein weltweiter Spitzenreiter zu werden und dabei einen ehrgeizigen Weg vom Amateur zur Elite einzuschlagen. Dabei soll ein Umfeld geschaffen werden, in dem der Sportsektor als Teil einer florierenden und nachhaltigen Sportwirtschaft gedeihen kann.

