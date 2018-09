Diageo Reserve ernennt preisgekrönten irischen Chefkoch zum neuen globalen Guru für Esskultur

London (ots/PRNewswire) -

Mark Moriarty wird erstmals Global Gastronomer für Diageo Reserve

Diageo Reserve, das Luxus-Portfolio von Diageo, hat heute die Schaffung eines neuen Rolle innerhalb des Unternehmens angekündigt bei der es um die Fürsprache der Esskultur geht- dem Global Gastronomer.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/748442/Mark_Moriarty.jpg )

Die Position ist die erste ihrer Art in der Branche und soll zur globalen Diageo-Autorität in Sachen Ess- und Gastronomiekultur werden, die eine tiefergehende Beziehung zwischen dem allgemeinen Essenserlebnis und dem Reserve-Spirituosenportfolio herstellen soll, das einige der beliebtesten Marken der Welt wie Johnnie Walker Scotch Whisky, Zacapa Rum und Malts wie The Singleton, Cardhu und Talisker[1] umfasst.

Die Rolle festigt weiterhin Diageos Engagement für das Kulinarische, eine Beziehung, die Anfang des Jahres mit der Ankündigung der internationalen Partnerschaft des Unternehmens mit IMGs Taste Festivals entfacht wurde, bei dem fantastische Geschmackserlebnisse aus der ganzen Welt für Liebhaber von gutem Essen und Trinken, und insbesondere Diageo-Spirituosen im Mittelpunkt stehen.

Als erster Global Gastronomer wurde Mark Moriarty ernannt, der preisgekrönte irische Chefkoch und Geschäftsinhaber, der 2015 auf sich aufmerksam machte, als er zum San Pellegrino World Young Chef of the Year gekürt wurde, nachdem er die Jury mit seinem klassisch orientierten, einfachen und dennoch selbstbewussten Kochstil beeindruckt hatte.

Seitdem hat sich Mark mit seinem innovativen Pop-Up-Kochkonzept, das die Kunst des Fine Dining mit schauspielerischer Unterhaltung in einigen der modernsten Städte der Welt, darunter Singapur, Moskau, Kapstadt und London, verbindet, einen internationalen Ruf als Spezialist für Food Storytelling und Geschmacksexperte erworben.

Im Rahmen der Bekanntgabe der Neuernennung sagte Cristina Diezhandino, Global Category Director Scotch und Managing Director Reserve: "Letztes Jahr haben wir den ersten Global Cocktailian als Experten für Bar- und Getränkestrategien ernannt, eine Position, die uns sehr erfolgreich bei der Verwirklichung unserer Vision geholfen hat, Luxuserlebnisse für alle möglich, zugänglich und erstrebenswert zu machen.

"Wir sind uns bewusst, dass sich die Ess- und Trinkkultur verändert, da immer mehr Menschen von den verschiedenen Geschmacksrichtungen fasziniert sind und wie Spirituosen ein bestimmtes Esserlebnis bereichern können. Unser neuer Global Gastronomer erweckt diese Bewegung zum Leben und läutet das neue Zeitalter der Gastronomie ein, in dem er mit den Beteiligten im Einklang daran arbeitet, das Geschmackspotenzial zu maximieren und unglaubliche Geschmackserlebnisse zu schaffen, wie sie die Welt noch nie zuvor erlebt hat.

"Es gibt niemanden, der besser geeignet ist, diese Position in unserer Branche zu übernehmen als Mark Moriarty, der als kulinarischer Entdecker, erfolgreicher Geschäftsinhaber und Getränkeenthusiast über ein Know-how verfügt, das sich perfekt eignet, um das Potenzial des Global Gastronomers zu erschließen und unsere breiteren kommerziellen Entwicklungs- und Innovationsströme zu unterstützen."

Mark Moriarty äußerte sich zur seiner neuen Rolle: "Es ist eine fantastische Gelegenheit, der erste Global Gastronomer für Diageo Reserve zu werden. Ich kann es kaum erwarten, mit der Diageo Reserve Community und anderen Branchenexperten zusammenzuarbeiten, um diese revolutionären Marken durch Speisen zum Leben zu erwecken - was letztendlich ein unglaubliches Geschmackserlebnis für die Verbraucher schafft und sie ermutigt, einen tollen Cocktail als eine Möglichkeit zu sehen, den kulinarischen Moment voll auszuschöpfen."

Diageo Reserve konzentriert sich auf das Potenzial im globalen Luxusmarkt und vereint Marken, die auf starke Tradition, handwerkliche Perfektion und Authentizität aufbauen. Das preisgekrönte Portfolio umfasst Johnnie Walker Scotch Whisky, Ciroc Wodka, Don Julio Tequila, Bulleit Bourbon, Tanqueray No. Ten Gin, Ketel One Wodka, Zacapa Rum und eine ausgesuchte Kollektion von edlen Single Malts.

Bitte trinken Sie verantwortungsvoll. DRINKiQ.com.

[1] Im dritten Jahr in Folge ist Diageo Reserve die leistungsstärkste Kollektion von Spirituosenmarken im Drinks International Brands Report, die von Barkeepern aus den besten Bars der Welt gewählt wurde.

