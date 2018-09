Bestes BWT-Wasser bei der Design District 1010

BWT präsentiert von 5. bis 7. Oktober 2018 vielfältige Produktneuheiten für Haushalt, Büro, Hotel und Restaurant in der Hofburg Vienna.

Wien (OTS/LCG) - Erstmals gastiert Europas führendes Wassertechnologieunternehmen gemeinsam mit 200 internationalen Marken bei der zweiten Auflage der Design District 1010. Auf über 160 Quadratmetern stellt BWT im Gartensaal der Hofburg Vienna brandneue Lösungen für Haushalt, Büro, Hotel und Gastronomie vor. Besucher der Design-Messe erleben die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten des Technologieführers aus Österreichs. BWT-Wasser ist aus dem Alltag kaum wegzudenken: Das lässt sich auch im BWT-Glasscube am Michaelerplatz schmecken, wo Baristas Kaffeespezialitäten mit Magnesium Mineralized Water servieren.

„Die imperialen Prunksäle der Hofburg Vienna sind der ideale Rahmen, um innovative Technologie ansprechend in Szene zu setzen. Erstmals öffnet BWT ein weites Spektrum der Produktpalette und zeigt die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Vom täglichen Trinkgenuss mit Magnesium Mineralized Water, über seidenweiches BWT-Perlwasser in Bad und Haushalt bis hin zu Lösungen für Pools, sorgt die BWT-Technologie für besseres Wasser in allen Bereichen“ , erklärt Lutz Hübner, Global Head of Marketing BWT AG sowie Geschäftsführer BWT Austria GmbH.

Mit der attraktiven Produktinszenierung auf der Design District 1010 spannt BWT den Bogen zwischen der anspruchsvollen industriellen Wasseraufbereitung bis hin zu praktischen Lösungen für jeden Haushalt. Die BWT-Lounge im Gartensaal der Hofburg Vienna lädt zu einem Streifzug durch führende Technologie und ansprechenden Lifestyle ein. Bei allen Produkten werden Umweltschutz und Hygiene großgeschrieben, wodurch sie für einen bewussten und nachhaltigen Lebensstil stehen.

Seidenweiches BWT-Perlwasser für geschmeidigere Haut und einen glänzenderen Haushalt

Mittels Ionenaustausch-Verfahren nehmen Weichwasseranlagen von BWT den Kalk aus dem Wasser und verwandeln hartes Wasser in seidenweiches Perlwasser. Es streichelt über die Haut und macht sie zarter, geschmeidiger und die Haare noch glänzender. Dank des weichen Wassers in der Waschmaschine werden auch die Handtücher und der Bademantel kuschelweich. Im Haushalt sorgt der reduzierte Kalkgehalt für mehr Glanz in Bad und Küche, auf Armaturen, Fliesen, Gläsern und Besteck – ohne langes Putzen und Polieren. Außerdem ist das weiche Wasser eine Wohltat für alle Geräte und Leitungen im ganzen Haus. Und noch ein Umwelt- und Spar-Plus: Seidenweiches Perlwasser sorgt dafür, dass der Wasch- und Reinigungsmittelverbrauch um bis zu 50 Prozent sinkt. Der unter anderem mit dem German Design Award ausgezeichnete BWT Perla lässt sich intuitiv und komfortabel von unterwegs mit dem Smartphone oder Tablet bedienen. Er vereint moderne Kommunikationstechnologie und Wasseraufbereitung zu einem neuen Bedienungskomfort.

Trinkwasserhygiene leicht gemacht

Der E1-Einhebelfilter von BWT sorgt für eine optimale Trinkwasserhygiene zuhause. Fremdpartikel wie Sand oder Rost, die durch Reparaturen oder Neuanschlüsse im öffentlichen Wasserleitungsnetz entstehen und in der Hausinstallation zu Problemen führen können, werden durch den BWT-E1-Einhebelfilter zurückgehalten. Zudem zeichnet die BWT-Innovation eine komfortable Wartung aus, die in drei Schritten in Sekundenschnelle selbst durchgeführt werden kann.

Anspruchsvolle Hoteliers und Gastronomen vertrauen auf innovative Wasser-Lösungen in allen Bereichen und setzen Umwelt-Standards

Auf der Design District 1010 zeigt BWT, wie sich Hotels und Restaurants mit innovativen Wasserlösungen vom Mitbewerb abheben und neue Qualitäts- und Umweltstandards setzen können. Das Angebot des führenden europäischen Wassertechnologieunternehmens für die Hotellerie und Gastronomie schafft plastikfreie Wohlfühlbereiche und trägt zum Umweltschutz bei: Es reicht von pH-neutralem BWT-Pool-Perlwasser, das Kalkablagerungen am Beckenrand und in der gesamten Pooltechnik minimiert und dadurch Kosten spart und die Umwelt schont, über Magnesium Mineralized Water für die SPA-Bereiche und Zimmer bis hin zu seidenweichem BWT Perlwasser, das die Gäste mit einem prickelnden, sinnlichen Duscherlebnis am Morgen verwöhnt: Für einen Start in den Tag, der sich so sanft anfühlt wie ein weicher Sommerregen. Für öffentliche Bereiche wie Lobbys oder Konferenzsäle eignen sich die neuen, eleganten BWT-AQA-drink-Trinkwasserlösungen, die die Gäste mit Magnesium Mineralized Water verwöhnen. In der Gastronomie erfrischen sie die Gäste und tragen zu einem besseren Geschmackserlebnis bei Kalt- und Heißgetränken bei.

Spezielle BWT-Filtrationstechnologien aus der industriellen Wasseraufbereitung runden das moderne Wasserkonzept für Hotels ab. Sie sorgen für eine Enthärtung des Wassers und erhöhen den Kalkschutz. In der Küche garantiert die BWT-Technologie bei geringerem Spülmittelverbrauch glänzenderes Geschirr und kristallklare Gläser, wodurch die Umwelt geschont und die Lebensdauer der Geräte erhöht wird. Die Haustechnik profitiert von hohen Hygienestandards durch die BWT-Technologie und reduzierte Wartungsintervalle, wodurch sich bei steigender Wasserqualität Kosten senken lassen und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet wird. In der Wäscherei sorgt BWT für kuschelweiche Handtücher und Bademäntel sowie reduzierten Waschmittelverbrauch zur Ressourcenschonung.

Ansprechendes Design und individualisiertes Wasser für jeden Haushalt

In der eleganten BWT-Lounge können sich Interessierte auf formschöne Tischwasserfilter für bestes Magnesium Mineralized Water zuhause freuen. Es zeichnet sich durch einen besonders weichen und runden Geschmack aus und ist dadurch ein idealer Geschmacksträger. Es bringt die Aromen von Heißgetränken wie Kaffee und Tee optimal zur Geltung. Durch die patentierte BWT-Filtrationstechnologie werden störende Geschmacks- und Geruchsstoffe wie Chlor, Blei oder Kupfer aus Leitungswasser entfernt. Magnesium Mineralized Water von BWT bietet einen besonderen Kalkschutz, der die Lebensdauer von Wasserkochern und Kaffeemaschinen erhöht. Jeder Schluck leistet einen Beitrag zum Umweltschutz: Mit einer Filterkartusche kann der Inhalt von rund 120 herkömmlichen 1-Liter-Plastikflaschen ersetzt werden, wodurch der Plastikmüll deutlich reduziert wird.

Weitere Informationen auf www.bwt.com.



