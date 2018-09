Comviva plant, mithilfe von Maschinenlernen und einer AI-Plattform in das CVM-Geschäft von Banken vorzustoßen

Neu Delhi (ots/PRNewswire) -

Comviva besiegelt Partnerschaft mit Number Theory, um mithilfe von Maschinenlern- und AI-Fähigkeiten im Unternehmensmaßstab seine CVM-Lösung zu auszubauen

Die kombinierte Synergie beider Unternehmen soll Banken dabei helfen, einen Wertezuwachs aus ihrem Einzelhandelskundenstamm zu generieren

Comviva, führender Anbieter von Mobilitätslösungen kündigte heute seinen Vorstoß in das Kundenwertmanagement (Customer Value Management, CVM)-Geschäft im Bankwesen an. Zu diesem Zweck geht Comviva eine neue Partnerschaft mit Number Theory, einem Unternehmen für Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence) und Unternehmensdatenmanagement (Enterprise Data Management) ein. Die Partnerschaft ermöglicht Comviva, durch die Maschinenlern- und AI-Fähigkeiten der AI @ Scale Platform von Number Theory seine Real-Time-Marketinglösung MobiLytix[TM]weiterzustärken.