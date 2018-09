Bischöfe feiern ökumenischen Gottesdienst mit Parlamentariern

Traditioneller Gottesdienst in Wiener Hofburgkapelle vor erster Nationalratssitzung im Herbst - Katholischer Bischof Krautwaschl, orthodoxer Metropolit Arsenios und evangelischer Bischof Bünker feierten mit Nationalratspräsident Sobotka und Abgeordneten aller Fraktionen - Bünker: In zunehmend polarisierter Gesellschaft soll Kirche Halt und Haltung vermitteln

Wien (KAP) - In einer zunehmend polarisierten Gesellschaft soll die Kirche den innersten Kern ihrer Botschaft leben und damit Halt und Haltung vermitteln. Das betonte der evangelische Bischof Michael Bünker beim bereits traditionellen ökumenischen Gottesdienst mit Nationalratsabgeordneten am Dienstagabend in Wien. Es gelte Maß zu nehmen an den Erfahrungen aus der Anfangszeit der Kirche: "In einer Welt der tief eingefahrenen Exklusionen wurde eine Gemeinschaft der Inklusion gestiftet und sichtbar gelebt", sagte Bünker unter Bezugnahme auf den im Gottesdienst verlesenen Bibeltext aus dem Epheserbrief des Neuen Testaments.

Der ökumenische Gottesdienst fand bereits zum vierten Mal bewusst zum Beginn der herbstlichen Parlamentssession statt. Über 20 Abgeordnete aus allen Fraktionen des Nationalrats waren zur Feier in der Wiener Hofburgkapelle gekommen, unter ihnen auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Den Gottesdienst leiteten der griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios (Kardamakis), der katholische Bischof Wilhelm Krautwaschl und Bischof Bünker.

In der Christengemeinde "sind alle willkommen, aber nicht alles", führte Bischof Bünker aus, der davon sprach, dass "die Kirche zwar in der Welt, aber nicht von der Welt ist". Der Lebensstil der Christen solle - wie in der Bibel beschrieben - getragen sein von "Gerechtigkeit und Heiligkeit". Lüge, Zorn, "das böse Wort der Abwertung, der Hetze" sollten von daher keinen Platz haben. Die heutige Kirche müsse diesen "Zauber des Anfangs wahren" und daran Maß nehmen. Sie habe heute in einer von Gegensätzen gezeichneten politischen und sozialen Landschaft eine besondere Mission: Die Kirche "will und kann nicht einsehen, dass wir unsere Energie in erster Linie darauf richten, uns von dem Leid und Elend der Menschen abzuschotten, statt andere, gangbare Wege zu suchen, auf denen Hilfe für Schutzsuchende, für Asylwerbende, für Migranten und Migrantinnen möglich ist", so Bünker.

Der evangelische Bischof rief zum Einsatz dafür auf, dass Benachteiligte und Bedürftige "die größtmögliche Unterstützung einer solidarischen Gesellschaft erhalten". Schließlich dürfe sich die Kirche nicht damit abfinden, wenn "sich unsere Demokratie konfrontiert sieht mit Hass, Rassismus, Antisemitismus und der Parole 'Wir gegen die anderen'". An die Mandatare gerichtet dankte Bünker für "Leidenschaft, Verantwortung und Augenmaß beim politischen Geschäft".

Die Initiative zum ökumenischen Gottesdienst mit den Parlamentariern ging wie schon in den Vorjahren vom Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, aus, der für Einladung und Vorbereitung zuständig war. Für die musikalische Gestaltung war der Wiener Kirchenmusiker und Priester, Konstantin Reymaier, verantwortlich.

((ende)) PWU/GUT

Copyright 2018, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at