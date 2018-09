CenturyLink Chief Financial Officer Sunit Patel verlässt das Unternehmen

Monroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) gab heute bekannt, dass Sunit Patel, Executive Vice President und Chief Financial Officer, CenturyLink verlässt und eine Führungsrolle bei einem anderen Unternehmen übernommen hat. Der Austritt von Patel tritt mit Wirkung vom 28. September in Kraft. CenturyLink wird eine Suche nach einem Nachfolger einleiten, die sowohl interne als auch externe Kandidaten einschließen wird.

Neel Dev, Group Vice President, Finance, zum Interim-CFO ernannt

Neel Dev, Group Vice President of Finance bei CenturyLink, wurde mit Wirkung des Austritts von Patel zum Interim-CFO ernannt. Dev leitete die Integrationsplanung für Level 3 im Rahmen der kürzlich von CenturyLink getätigten Übernahme und ist gegenwärtig für den Geschäftsbereich Finanzunterstützung, Lieferketten und Beschaffung, Capital-Governance-Management, Finanzplanung sowie Analyse und Management des finanziellen Geschäftsergebnisses verantwortlich. Er gehörte 14 Jahre lang zum Führungsteam von Patel und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsindustrie, einschließlich in Rollen mit Finanz- und operativen Aufgaben.

"Sunit hat als CFO einen bedeutenden Beitrag für CenturyLink und Level 3 geleistet, und er war sowohl für beide Unternehmen als auch für mich ein wertvoller Partner", sagte Jeff Storey, President und Chief Executive Officer von CenturyLink. "Darüber hinaus hat Sunit großartige Ergebnisse beim Aufbau eines starken Mitarbeiterstamms und eines ausgezeichneten Führungsteams in der gesamten Finanzorganisation erzielt. Während sich Sunit auf unsere externen Interessenvertreter konzentrierte, fungierte Neel praktisch als operativer CFO und war in den vergangenen 10 Jahren Teil meiner Führungsmannschaft. Ich bin äußerst zuversichtlich, dass er unsere "gut eingetaktete" Finanzdisziplin in allen Bereichen von CenturyLink mit Schwerpunkt auf Erzielung von Synergien, operativer Effizienz und profitablem Wachstum weiter fortsetzen wird."

Informationen zu CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) ist der zweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globale Unternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einem starken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweit bestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es dem steigenden Bedarf seiner Kunden an zuverlässigen und sicheren Verbindungen gerecht wird. Das Unternehmen unterstützt als vertrauenswürdiger Partner seine Kunden auch dabei, die zunehmende Komplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mit Managed Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.

Zukunftsorientierte Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen und sich auf Fakten stützenden Informationen handelt es sich bei den in dieser Mitteilung behandelten Gegenständen, die durch Wörter wie "erwarten", "glauben", "planen" und vergleichbare Ausdrücke identifiziert werden können, um zukunftsorientierte Aussagen im Sinne der Bundesaktiengesetze der USA, die den "Safe-Harbor"-Schutzmaßnahmen unterliegen. Diese zukunftsorientierten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und basieren lediglich auf gegenwärtigen Erwartungen. Sie unterliegen außerdem Ungewissheiten, zu denen der Abschluss der Dokumentation für die vorstehend beschriebenen Vereinbarungen gehört. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen von uns angenommen abweichen. Wir können unsere in zukunftsorientierten Aussagen dargelegten Absichten oder Pläne jederzeit aus beliebigem Grund und ohne vorherige Benachrichtigung ändern.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/32 5657/centurylink_logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Debra Peterson

+1-913-353-7569

debra.d.peterson @ centurylink.com