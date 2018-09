QS Global MBA & Business Masters Rankings 2019

Ankündigung: Die besten Business Schools der Welt für angehende Unternehmer

Die Graduate School of Business der Stanford University wurde zum weltweit führenden MBA-Anbieter in den QS World University Rankings erklärt: Global MBA 2019, heute von Business School Analysts QS Quacquarelli Symonds veröffentlicht.

QS World University Rankings sind heute die meistbesuchten Rankings im Hochschulbereich und das Global MBA Ranking wird neben Tabellen von QS zu Masters in Management, Masters in Finance, Masters in Business Analytics und ersten Masters in Marketing veröffentlicht. Gemeinsam decken diese Rankings die von Arbeitgebern weltweit am meisten nachgefragten Nachdiplomstudiengänge ab.

Nunzio Quacquarelli, Gründer von QS, sagt: "QS Rankings versuchen, die wesentlichen Missionen der Business Schools zu messen und dabei auch zu berücksichtigen, was für zukünftige Studenten am wichtigsten ist. Die Kernindikatoren sind: Employability, Entrepreneurship & Alumni Outcomes, Return on Investment, Thought Leadership und Class and Faculty Diversity. Unsere innovative Messung der Stärke von Unternehmertum und erfolgreichen Alumni-Ergebnissen bietet eine neue Perspektive für das wachsende Publikum von angehenden MBAs, die ein eigenes Unternehmen gründen wollen oder Führungspositionen in nicht-traditionellen NGOs suchen, sowie für klassische MBA-Karriere-Ergebnisse wie Partnerships in Consulting oder Fortune 1000 Director-Rollen."

Wichtigste Fakten

Die Graduate Business School der Stanford University führt das Global MBA Gesamtranking an und schneidet besonders gut ab in Bezug auf Entrepreneurship & Alumni-Ergebnisse sowie Thought Leadership.

Gesamtranking an und schneidet besonders gut ab in Bezug auf Entrepreneurship & Alumni-Ergebnisse sowie Thought Leadership. Sechs der zehn besten MBA-Anbieter sind in den Vereinigten Staaten ansässig; alle von ihnen schneiden gut in puncto Beschäftigungsfähigkeit und Thought Leadership ab. Allerdings schneiden US-MBA-Programme im Hinblick auf den Return on Investment weniger gut ab

QS World University Rankings: Global MBA 2019 (Top 10)

Rang 2019 Rang 2018 Institution Land 1 4 Stanford Vereinigte Staaten 2 1 Harvard Vereinigte Staaten 3 6 Penn (Wharton) Vereinigte Staaten 4 5 London Business School Vereinigtes Königreich 5 7 MIT (Sloan) Vereinigte Staaten

6 2 INSEAD Frankreich

7 3 HEC Paris Frankreich 8= 12 Chicago (Booth) Vereinigte Staaten

8= 10 IE Business School Spanien 10 8 Columbia Vereinigte Staaten (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.TopMBA.com/. Alle Rechte

Weltweit führend in den einzelnen Business Program Rankings von QS sind:

Universität St. Gallen (16) Master of Arts HSG im Bank- und Finanzwesen (MBF), ist das Schweizer Top-Programm; WU Wien (20) Master in Quantitative Finance ist das Top-Programm in Österreich und WHU (Otto Beisheim) (23) Master of Science in Finance ist das führende deutsche Programm.

Das führende Schweizer Programm ist der Master in Business Management (9 =), St. Gallen, während das führende deutsche Programm ist

WHU (Otto Beisheim) Master of Science in Management (16 =).

Das Beste in Österreich ist WU Wien MSc Strategie, Innovation & Management Control (18)

Alex Chisholm, Leiter der Business School Analytics bei QS, erklärt: "Zukünftige Studenten stehen heute vor einer endlosen Auswahl, wenn sie einen Managementausbildungsabschluss in Betracht ziehen. Die Rankings der Business Schools 2019 von QS helfen, den Markt zu zeigen, sowohl im Hinblick auf die Erkennung potenzieller Chancen auf der ganzen Welt als auch auf die Quantifizierung der qualitativ hochwertigsten Optionen. Unsere einzigartige Perspektive, die zum Teil auf den kollektiven Erkenntnissen von Zehntausenden von globalen Arbeitgebern und Vordenkern basiert, stellt sicher, dass Kandidaten Institutionen auswählen können, die angesehen sind und zu lohnenden Karriereergebnissen führen."

