Purina spendet 161.044 Portionen Tierfutter an Tierheime

Das Spendenergebnis der Purina Initiative „Zeig Schnauze“ übertrifft mit 161.044 gefüllten Tierfutternäpfen alle Erwartungen

Wien (OTS) - Das glückliche Zusammenleben von Mensch und Tier ist für die Gesellschaft von großem Nutzen – davon ist der Tiernahrungshersteller Purina überzeugt. Mit der diesjährigen Initiative „Zeig Schnauze“ und der erstmals umgesetzten „Zeig Schnauze“-Vernissage setzte Purina heuer erneut ein Zeichen für den Tierschutz. Gemeinsam mit der Unterstützung vieler prominenter Tierfreunde konnte das Spendenergebnis der Vorjahre um mehr als verdreifacht werden! Insgesamt können somit sensationelle 161.044 gefüllte Tierfutternäpfe an Hunde und Katzen gespendet werden, die gerade kein liebevolles Zuhause erleben können. Die originellen „Zeig Schnauze“-Fotos der Tierfotografin Brigitte Gradwohl haben maßgeblich zum Erfolg der Initiative beigetragen. Vor ihrer Linse durften zahlreiche prominente Unterstützer mit ihren vierbeinigen Lieblingen Schnauze zeigen, wie z.B. Angelika Niedetzky, James Cottriall, Kathrin Menzinger, Maggie Entenfellner, Ramesh Nair, Sasa Schwarzjirg, Willi Gabalier, Yvonne Rueff, Daniel Serafin und Roxanne Rapp. Purina bedankt sich herzlich bei allen prominenten Unterstützern, sowie allen Tierliebhabern Österreichs, die von April bis August selbst an der Initiative mit einem originellen Hunde- oder Katzenfoto teilgenommen haben. Für jedes hochgeladene „Catbearding- bzw. Dogbearding" Foto, und jedes darauf folgende Like, Share und jeden Kommentar spendet Purina jetzt einen gefüllten Futternapf an den Verein Animal Care Austria (W), das Tierheim Parndorf (Bgld.), den TSV Purzel&Vicky (Stmk.), das Tierheim PFOTENHILFE Lochen (OÖ), das Tierheim Bruck a.d. Leitha (NÖ) und das TierQuarTier Wien (W). Alle einzigartigen „Zeig Schnauze“- Fotouploads gibt es weiterhin unter www.purina.at/zeigschnauze oder dem Hashtag #zeigschnauze zu bewundern.

Rückfragen & Kontakt:

Fragen zu Purina und Produkten

Gisèle Mugny, M.A.

Marketing Manager Purina PetCare Österreich

Wiedner Gürtel 9, 1100 Wien

Email: Gisele.Mugny @ at.nestle.com



Presseanfragen

Stefan Hold M.A

HABER&HOLD Communications OG

Tel.: +43 699 110 56 676

Email: presse @ h-communications.at

Web: www.h-communications.at