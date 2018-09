VSStÖ ad Beihilfen: Wir wollen unseren 24. Geburtstag wieder feiern können!

Wien (OTS) - Im Moment findet die 36. European Students Convention in Wien statt, auf der über 100 europäische Studierendenvertreter_innen zum Thema „public good, public responsible“ diskutieren. Die im März vorgestellte „Eurostudent-Studie“ wird auch hier thematisiert und zeigt, dass Studierende in Österreich im Schnitt 26,7 Jahre alt sind und somit im Europavergleich älter als der Durchschnitt.

„Der 24. Geburtstag ist für einen Großteil von uns Studierenden nicht einfach nur ein freudiges Erlebnis, sondern geht auch mit dem Verlust der Familienbeihilfe einher. Tausende von Studierenden verlieren mit ihrem 24. Geburtstag den Großteil der staatlichen Beihilfen. Diese starre Altersregelung entspricht eben nicht mehr der Realität.“, so Katharina Embacher, Vorsitzende* des Verband sozialistischer Student_innen (VSStÖ). „Der Durchschnitt aller Studierenden liegt bei fast 27 Lebensjahren, viele Studierende kommen über den zweiten Bildungsweg an die Unis. Da gibt es keinen Anspruch auf Beihilfen. Da wollen wir ansetzen und fordern die Abschaffung der Altersgrenzen.“, plädiert Embacher.

„Ein weiteres Problem besteht darin, dass Studienbeihilfe nur für begrenzte Zeit gewährt wird. Bei einem Bachelorstudium ist das die Mindeststudienzeit plus ein Toleranzsemester. Nur ein Bruchteil von uns Studierenden schafft es aber - aufgrund der bestehenden Studienbedingungen - das Studium in so kurzer Zeit abzuschließen.“, erklärt die Vorsitzende* anschließend. „Daher fordern wir neben der Abschaffung der Altersgrenzen auch die Ausweitung der Toleranzsemester.“, betont Embacher.

„Auch die Höchststudienbeihilfe stellt ein großes Problem dar, denn sie liegt mit momentan 670 Euro monatlich weit unter allen Werten, die als existenzsichernd definiert sind. Hier besteht großer Handlungsbedarf. Wir fordern die Anhebung der Beihilfen auf ein existenzsicherndes Niveau.“, so die Vorsitzende*.

„Es ist an der Zeit sich der Realität anzupassen, und das ist mit der Überarbeitung des Beihilfensystems noch nicht getan. Auch Mobilität spielt in unserem Beihilfenmodell eine große Rolle. Aus diesem Grund fordern wir als VSStÖ seit Jahren eine Studierendenfreifahrt zwischen dem Wohnort und der Hochschule, diese soll außerdem an einen ECTS-Nachweis und nicht an das Alter gekoppelt sein, und eine allgemeine Ausweitung des öffentlichen Verkehrs an allen Hochschulen.“, so Embacher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Verband Sozialistischer Student_innen

Magdalena Schmid

Pressesprecherin*

+43 676 385 8813

magdalena.schmid @ vsstoe.at

http://www.vsstoe.at