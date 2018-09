„Dem Reiche der Natur und seiner Erforschung“ Lange Nacht der Museen 2018 im Naturhistorischen Museum Wien

Am Samstag, 6. Oktober 2018 von 18.00 Uhr bis 01.00 Uhr

Wien (OTS) - Der Widmung des Naturhistorischen Museums Wien folgend, dreht sich in der diesjährigen ORF-Langen Nacht der Museen alles um die Erforschung der Natur. Waren es im 19. Jahrhundert große Forschungsexpeditionen, so sind es heute unter anderem die modernen Methoden der DNA-Analyse und die Meteoritenforschung, die uns neue Erkenntnisse bringen. Die Forscherinnen und Forscher des NHM Wien entführen auf unterhaltsame Weise in ihren Arbeitsalltag und in die Welt der Forschung, wobei drei Stationen hier beispielhaft hervorgehoben werden sollen:

„Boten aus dem All“ mit Julia Walter-Roszjár & Gabor Imre Herbst-Kiss

Was sind denn Boten aus dem All? Wie alt sind sie? Woher stammen sie? Und was können wir von den verschiedenen Himmelskörpern lernen? Mit einem Wissensquiz und verschiedenen Lernspielen können Gäste ihre Kenntnisse über unser Sonnensystem, Meteorite, Kometen & Co testen und Ihren Wissensschatz in nur wenigen Minuten erweitern. Ein Highlight wird die live-Nachbildung eines Kometen sein! Erfahren Sie selbst woraus diese spektakulären Himmelskörper bestehen.

„Auf den Spuren tropischer Ameisen" mit Herbert Zettel und Alice Laciny

Die beiden ForscherInnen präsentieren interessante Fakten und faszinierende Beispiele aus dieser besonders in den Tropen extrem vielfältigen Insektengruppe. Forschungsreisen ins tropische Südostasien und das einzigartige Abwehrverhalten der „explodierenden Ameisen“ werden mit Videomaterial vorgestellt. Zusätzlich gibt es lebende Tiere zu beobachten und besonders schöne und bizarre Exemplare unter dem Mikroskop zu bestaunen.

„Gefährliche Fauna Afrikas“ mit Silke Schweiger, Christoph Hörweg, Georg Gassner, Karin Ernst, Florian Bacher sowie Oberst Gerald Gnaser

Bei einem bisher einzigartigen interdisziplinären Projekt des NHM Wien und des Österreichischen Bundesheeres erarbeiteten Wissenschafterinnen und Wissenschafter des Museums eine Datenbank mit Informationen zu potentiell gefährlichen Tierarten aus West- und Ostafrika. So sollte eine bestmögliche Vorbereitung für Soldatinnen und Soldaten in internationalen Einsatzgebieten geschaffen werden. In der „Langen Nacht“ wird ein Quiz die Möglichkeit bieten, genauere Informationen über gefährliche Tierarten Afrikas zu erhalten. Gäste werden über Giftschlangen und Skorpione, Biss- und Stichfolgen sowie über Verhaltensregeln informiert. Außerdem wartet hier eine ganz besondere Überraschung!

Programm:

Kinderprogramm (18.00-22.00 Uhr)

Eine Tour für junge Forscherinnen und Forscher

NHM Wien Mikrotheater – Kleine Wunder in 3D

Beginn: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 und 23:00 Uhr

NHM Wien über den Dächern Wiens

Kulturhistorischer Spaziergang durch das Museum endet mit einem Cocktail auf dem Dach

Treffpunkt: Eingangshalle

Beginn: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Uhr

Preis: 8,00 €

begrenzte Teilnehmerzahl, ab 12 Jahren

Tickets am Infostand

NHM Wien Digitales Planetarium

Dinosaurier und das Abenteuer des Fliegens

Beginn: 19:00 u. 20:00 Uhr

Liveshow: Live zu den Sternen - Reise durch die Nacht

Beginn: 21:00, 22:00 und 23:00 Uhr

Hochparterre, Saal 16

Preis: 3,00 €

begrenzte Teilnehmerzahl

Tickets am Infostand

Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie

Wir blicken mit Teleskopen der Mobilen Sternwarte zu den Herbststernen. Stündlich Kurzvortrag über astronomische Phänomene. Maria-Theresien-Platz, vor dem Naturhistorischen Museum Wien. Nur bei niederschlagsfreiem Wetter! Weitere Informationen: http://www.waa.at

Pressebilder und Orientierungsplan zum Download finden Sie unter:

http://www.nhm-wien.ac.at/presse

