2.10., Neubau: Pressegespräch: „Präsentation Filmherbst Neubau“ mit BV Reiter

Wien (OTS/RK) - Der Bezirksvorsteher des 7. Bezirks, Markus Reiter, lädt am Dienstag, dem 2. Oktober 2018, um 10 Uhr zum Pressegespräch ins Admiral Kino (7., Burggasse 119) zum Thema KulturHerbstNeubau ein. Beim Pressegespräch anwesend sind Zora Bachmann, Kuratorin des KulturHerbstNeubau und Michaela Englert, Leiterin des Admiral Kinos.

Der KulturHerbstNeubau widmet sich in seiner diesjährigen Ausgabe dem Film und legt dabei sein Augenmerk auf den sozialkritischen österreichischen Arthouse-Film sowie auf die Programmkinos im Bezirk. Am Programm stehen dabei unter anderem Filmvorführungen in den Neubauer Programmkinos, Diskussionen und Workshops sowie ein „Produktionsspaziergang“.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung des 7. Bezirks, Tel. 01 4000-07111 bzw. E-Mail: post @ bv07.wien.gv.at.

