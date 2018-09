Frauenstadträtin Kathrin Gaal trauert um Maria Jonas

„Eine unvergessliche Pionierin für die Rechte der Frau“

Wien (OTS) - "Ich bin tief erschüttert über die Nachricht vom Ableben von Maria Jonas. Sie war eine der international namhaftesten österreichischen Frauenpolitikerinnen als Pionierin der Sozialistischen Fraueninternationale. Sie hat aber gerade auch in Wien sehr viel bewegt: Als unermüdliche Kämpferin gegen Gewalt an Frauen war sie Mitgründerin des ersten österreichischen Frauenhauses in Wien. Sehr gerne hätten wir das 40-jährige Jubiläum des Vereins Wiener Frauenhäuser am 23. November mit ihr gemeinsam gefeiert. Wir werden diese starke Frau sehr vermissen und ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren“, zeigt sich Wiens Frauenstadträtin Kathrin Gaal betroffen.

Maria Jonas war Zeit ihres Lebens in zahlreichen Institutionen für die Rechte von Frauen engagiert und Mitinitiatorinnen des ersten Frauenvolksbegehrens im Jahr 1997.

