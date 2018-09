Bundesheer: Neuer Kommandant für Heeressportzentrum

Minister Mario Kunasek bestellt Oberst Christian Krammer

Wien (OTS) - Verteidigungsminister Mario Kunasek bestellt Oberst Christian Krammer zum neuen Kommandanten des Heeressportzentrums. Heute Dienstag, 25. Oktober 2018, überreichte ihm Bundesminister Kunasek sein Dekret. Oberst Krammer war bereits seit 2017 mit der Führung beauftragt und übernimmt nun ab 1. Oktober das Kommando über das Heeressportzentrum.

Kunasek gratulierte: „Mit Oberst Krammer haben wir uns für einen erfahrenen und kompetenten Bewerber entschieden. Ich bin mir sicher, dass er diese Aufgabe sehr gut meistern wird. Ich wünsche ihm alles Gute in der neuen Funktion.“

Der gebürtige Burgenländer Christian Krammer absolvierte 1992 die Militärakademie in Wiener Neustadt, später studierte er Pädagogik, Sportwissenschaften und Philosophie an der Universität Wien. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Landesverteidigungsakademie beteiligt er sich auch an diversen Forschungsprojekten. Außerdem betreut er als Missionschef bei verschiedenen internationalen Sportwettkämpfen die österreichische Delegation. Seit 2016 war Oberst Krammer Forscher und Lehroffizier am Zentrum für menschenorientierte Führung bevor er mit der Führung des Heeressportzentrums betraut wurde.

Das Heeressportzentrum ist neben der Athletenbetreuung im Zuge der Spitzensportförderung auch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Sportfachpersonal verantwortlich. Außerdem unterstützt es die heeresinternen Akademien und Schulen bei der Durchführung der Körperausbildung in Kooperation mit den Österreichischen Bundes-Sportakademien.

