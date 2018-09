Venus Medtech gründet ein globales Beratungsgremium für den internationalen Markt

San Diego (ots/PRNewswire) - Venus Medtech (Hangzhou) Inc., ein chinesisches Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Ersatztherapie von Transkatheterklappen spezialisiert hat, hat ein Beratungsgremium aus vier weltweit renommierten Experten mit dem Spezialgebiet interventionelle Herz-Kreislauf-Systeme zusammengestellt. Die Gremiumsmitglieder werden mit ihren Erkenntnissen über die globale Innovation im Bereich interventioneller Herz-Kreislauf-Systeme und Therapien für strukturelle Herzerkrankungen einen wichtigen Beitrag für Venus Medtech leisten. Die Namen der Gremiumsmitglieder lauten in alphabetischer Reihenfolge (nach dem Nachnamen) wie folgt: Ziyad M. Hijazi, Martin B. Leon, Horst Sievert und Ron Waksman.

Das Gremium wird sich mehrmals im Jahr in den Niederlassungen von Venus Medtech in China und den Vereinigten Staaten von Amerika treffen. Gemeinsam werden die Gremiumsmitglieder mit ihrem Fachwissen und ihren Erkenntnissen in den Bereichen Innovation, Technologie, klinische Studien und Therapie einen wichtigen Beitrag für die Forschung, Entwicklung und Vermarktung der Produkte von Venus Medtech weltweit leisten.

Die Mitglieder des weltweiten Beratungsgremiums sind:

Dr. med. Ziyad M. Hijazi ist der Vorsitzende der Abteilung für Kinderheilkunde am Sidra Medicine. Dr. Hijazi ist auch der medizinische Leiter des Sidra Heart Center. Als Lehrstuhlinhaber der Abteilung für Kinderheilkunde leitet Dr. Hijazi die strategische Ausrichtung der Abteilung und integriert Forschungs- und Ausbildungsschwerpunkte in ein Programm für exzellente klinische Dienstleistungen. Er ist außerdem Inhaber des Lehrstuhls für Kinderheilkunde am Weill Cornell Medical College _ Qatar, dem akademischen Partner von Sidra im Bereich der medizinischen Ausbildung. Dr. Hijazi ist ein interventioneller Kardiologe, der sich auf die Behandlung angeborener und struktureller Herzerkrankungen bei Kindern und Erwachsenen spezialisiert hat. Er ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der nicht-chirurgischen Wiederherstellung angeborener und struktureller Herzfehler. Er ist Leiter und Gründer des PICS/AICS-Meetings, dem ersten Symposium für interventionelle Therapien bei Kindern und Erwachsenen mit angeborenen und strukturellen Herzerkrankungen.

ist Professor für Medizin am Columbia University Medical Center (CUMC). Er ist außerdem Leiter des Center for Interventional Vascular Therapy (CIVT), Leiter der Cardiac Catheterization Laboratories und Vorstandsmitglied des Columbia New York Presbyterian Heart Valve Center. Dr. Leon war leitender Prüfarzt bei über 50 klinischen Studien, die das Gebiet der interventionellen Herz-Kreislauf-Medizin mitgestaltet haben, darunter: STRESS, STARS, Gamma-one, SIRIUS, ENDEAVOR und zuletzt die PARTNER-Studie, die den Nutzen der Transkatheterklappentherapie bei Patienten mit Aortenstenose untersucht. Dr. Leon ist Co-Autor von über 1550 Publikationen, hat über 10.000 interventionelle Eingriffe durchgeführt und als Vordenker und Innovationsträger im wachsenden Teilgebiet der interventionellen kardiovaskulären Geräte und Arzneimitteltherapien einen großen Beitrag geleistet. Dr. Leon ist Leiter und Gründer von Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), dem weltweit führenden kardiovaskulären interventionellen Symposium. Dr. Leon ist Vorsitzender, Leiter und Gründer von Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), dem weltweit führenden kardiovaskulären interventionellen Symposium. Dr. Horst Sievert ist Leiter des CardioVascular Center Frankfurt, Deutschland. Er ist außerdem außerordentlicher Professor für Innere Medizin/Kardiologie an der Universität Frankfurt. Er ist Vorsitzender der CSI, der weltweit führenden Konferenz auf dem Gebiet der angeborenen, strukturellen und venösen Herzinterventionen.

ist Leiter des CardioVascular Center Frankfurt, Deutschland. Er ist außerdem außerordentlicher Professor für Innere Medizin/Kardiologie an der Universität Frankfurt. Er ist Vorsitzender der CSI, der weltweit führenden Konferenz auf dem Gebiet der angeborenen, strukturellen und venösen Herzinterventionen. Dr. Ron Waksman ist Experte auf dem Gebiet der interventionellen Kardiologie. Dr. Waksman ist stellvertretender Leiter der Abteilung für Kardiologie am MedStar Heart Institute. Er ist auch Direktor für Herz-Kreislauf-Forschung und Weiterbildung am Heart Institute. Darüber hinaus ist Dr. Waksman als Professor für klinische Medizin (Kardiologie) an der Georgetown University tätig. Er ist Chefredakteur der Fachzeitschrift Cardiovascular Revascularization Medicine und Redaktionsmitglied einer Reihe weiterer Fachzeitschriften, darunter European Heart Journal und Journal of Interventional Cardiology. Dr. Waksman hat im Rahmen seiner aktiven Veröffentlichungstätigkeit mehr als 600 Fachartikel verfasst oder mitverfasst. Er war der leitende Prüfarzt von mehr als 100 Forschungsstudien. Dr. Waksman ist Mitglied im Cardiac Cath Laboratory Peer Review Committee am MedStar Washington Hospital Center und Vorstandsmitglied des MedStar Heart Institute.

"Beim globalen Beratungsgremium handelt es sich um ein einzigartiges Expertenteam für interventionelle kardiovaskuläre und strukturelle Herzerkrankungen, deren Erkenntnisse in diesen Bereichen einen wertvollen Beitrag zur Innovation und Globalisierung unserer Produkte leisten werden", sagte Eric Zi, CEO und Mitbegründer von Venus Medtech.

"Ich freue mich wirklich sehr, Mitglied des globalen Beratungsgremiums von Venus Medtech zu sein. Venus Medtech hat mit Venus-Klappensystemen sowohl für den Einsatz in der Aorta als auch in der Lunge große Fortschritte erzielen können und damit einen großen Schritt nach vorne bei der Behandlung von Patienten mit lebensbedrohlichen Herzklappenerkrankungen in China gemacht. Ich bin so begeistert, dass China jetzt dank Venus Medtech zur Weltspitze bei der Transkatheter-Klappenersatztherapie gehört", sagte Dr. Martin B. Leon, der Vorsitzende von TCT.

Informationen zu Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

Venus Medtech (Hangzhou) Inc. wurde 2009 gegründet und hat ihren Sitz in der Hangzhou National High-Tech Industrial Development Zone (Binjiang). Das Unternehmen hat sich der Entwicklung und Vermarktung von minimal-invasiven Verfahren zur Behandlung von Herzklappenerkrankungen verschrieben. Venus Medtech ist ein führendes Herzklappenentwicklungsunternehmen in China, das mit seiner Transkatheter-Aortenklappe, VenusA-Valve, das erste von der chinesischen Food and Drug Administration (CFDA) zugelassene Transkatheterherzklappensystem auf den Markt gebracht hat. Das Unternehmen hat damit ein neues Zeitalter des Transkatheter-Aortenklappenersatzes in China eingeleitet. Venus Medtech ist auch der erste chinesische Hersteller von Herzklappen, der sich intensiv an weltweiten Forschungsaktivitäten beteiligt. Die klinische Studie zur Untersuchung der Transkatheter-Lungenklappe Venus P-Valve in der Europäischen Union (CE) wurde im September 2016 begonnen und wird bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass VenusP-Valve im Jahr 2019 mit der klinischen Studie zur Zulassung durch die FDA beginnen wird. Innovation ist die Zukunft und deshalb wird sich Venus Medtech weiterhin auf die Erforschung und Entwicklung von strukturellen Herzerkrankungen konzentrieren, Chinas Innovation beschleunigen und der Welt einen großen Nutzen bringen.

