BVin Ilse Pfeffer: Runder Tisch zum Elterleinplatz bringt nachhaltige Verbesserung

Soziale Maßnahmen und verbesserte Kontrolle sollen den Alkoholkonsum vor Ort eindämmen, anstatt die Betroffenen unsichtbar zu machen

Wien (OTS/SPW-K) - Heute fand in der Bezirksvorstehung Hernals der Runde Tisch zum Thema Elterleinplatz statt. Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer (SPÖ) hatte VertreterInnen aller Parteien, der Exekutive sowie sozialer Einrichtungen geladen, um Maßnahmen gegen exzessiven Alkoholkonsum vor Ort zu setzen. „Wir haben ein konstruktives Gespräch geführt, bei dem wir die Anregungen und Beschwerden seitens der Bevölkerung umfassend behandelt haben“, so Pfeffer. „Unser aller Ziel ist ein offener, sicherer Elterleinplatz.“

Ein wichtiger Schritt dafür ist, den Konsum vor Ort einzudämmen. „Ein Alkoholverbot, um die Suchtkranken zu vertreiben, würde zusätzliche Probleme schaffen“, erklärt Pfeffer. Die kleine, doch auffällige Szene würde sich über das Grätzl verteilen. „Wir müssen auf den nahe gelegenen Dornerplatz, die Parks oder die Schulen im Umfeld genauso achten“, gibt die Bezirksvorsteherin zu bedenken.

Stattdessen soll in einer Kooperation zwischen den Sozialen Diensten und dem umliegenden Lebensmittelhandel der Verkauf von Alkohol eingeschränkt werden. „Es ist eine freiwillige Maßnahme der Supermärkte, die sich schon andernorts bewährt hat“, sagt Ilse Pfeffer. Um die Verunstaltung des Elterleinplatzes und der Umgebung zu vermeiden, prüft die MA48 zudem die Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage, was auch dem dahinterliegenden EKZ zugute käme. „Die Toilette am Dornerplatz ist auch für die Kundinnen und Kunden zu weit weg“, so Pfeffer.

Weiters wurden gestalterische Maßnahmen in die Wege geleitet. So sollen die in die Jahre gekommenen Bänke am Elterleinplatz ersetzt werden. Zudem sollen MA48 und MA42 die Reinigung intensivieren. Die weitere Einbindung der Exekutive soll Sicherheitsbedenken der Bevölkerung ausräumen. „Wenn es zu problematischen Situationen kommt, dann können sich die Menschen direkt an die Polizei wenden“, sagt Pfeffer. Diese ist aufgefordert, vor Ort öfter Kontrollen durchzuführen und Präsenz zu zeigen.

Zu Jahresende sollen die gesetzten Maßnahmen evaluiert werden. „Ich bin überzeugt, dass wir nach diesem Runden Tisch eine nachhaltige Verbesserung für alle Beteiligten erreichen werden. Wir bleiben aber am Thema dran“, bilanziert die Bezirksvorsteherin.

