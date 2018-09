„Stöckl live“ im Zeichen der „Bewusst gesund“-Initiative „Stressfrei durch Bewegung“ – am 26. September um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Chronischer Stress betrifft heutzutage Menschen nahezu aller Altersgruppen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Stress als die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. Im Rahmen der „Bewusst gesund“-Initiative „Stressfrei durch Bewegung“ geht Barbara Stöckl in einer neuen Ausgabe von „Stöckl live“ am Mittwoch, dem 26. September 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 dem Phänomen Stress nach. Ex-Skisprungstar Hubert Neuper und andere Betroffene berichten über ihre leidvollen Erfahrungen mit chronischem Stress, der Leiter der „Bewusst gesund“-Initiative, Internist Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn, und weitere Experten geben Tipps, wie man der Stressfalle entkommt und dem geistigen und körperlichen Zusammenbruch vorbeugen kann. Cesár Sampson, Drittplatzierter des diesjährigen „Eurovision Song Contest“ und Fitnesstrainer, zeigt mit „Bewusst gesund“-Moderatorin Dr. Christine Reiler die besten Bewegungsübungen gegen Stress.

Publikumscheck – Wie erschöpft bin ich wirklich?: Ob und wie hoch der Grad der Erschöpfung ist, lässt sich im Blut messen. Stressforscher Sepp Porta kann anhand von Blutwerten den Erschöpfungszustand von Testpersonen aus dem Publikum feststellen. Ob der Wert mit deren Selbsteinschätzung übereinstimmt, zeigt „Stöckl live“ in einem spannenden Live-Experiment.

Barbara Stöckl im Stress: Was stresst die Moderatorin besonders und wie reagiert ihr Körper darauf? Barbara Stöckl hat sich in einem Selbstexperiment in andere Berufswelten – von Kinderbetreuung bis zur Gastronomie – begeben und wagte sich sogar in die schwindelerregende Höhe eines Windrades. Mittels Messung der Herzratenvariabilität und weiterer Stressparameter im Blut wird ermittelt, was die Moderatorin am meisten gestresst hat, das Ergebnis gibt es in der Live-Sendung.

Digital Burn-out: Computer, Internet und Smartphones sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, trotzdem fühlen sich viele davon gestresst und überfordert. Monika Schmiderer ist erfolgreiche Unternehmerin und erlebte durch das permanente Online-Sein einen körperlichen und seelischen Zusammenbruch. Seither hat sich die Tirolerin Auszeiten vom Handy auferlegt und bietet außerdem Kurse für „Digitales entgiften“ an. Im Studio gibt sie hilfreiche Tipps, wie man sich dem digitalen Stress entziehen kann.

Burn-out durch Dauerstress – Hubert Neuper war davon betroffen: Wie erkennt man erste Anzeichen von Burn-out und Depression, welche Behandlungen sind zielführend und was kann jeder selbst tun, damit es gar nicht so weit kommt? Der einstige Skisprungheld und heutige Eventmanager hat sich im Zuge eines Burn-outs vor einigen Jahren intensiv mit dem Thema Stress auseinandergesetzt und erzählt live im Studio über sein Leben nach dem Burn-out. Wie man die Zusammenhänge zwischen Körper und Seele sichtbar machen und beeinflussen kann, zeigt Psychologin und Biofeedback-Trainerin Lore Elisabeth Streibl live im Studio.

Psyche und Stress: „Ich hatte keinen Lebenswillen mehr!“ und „Ich konnte keinen geraden Satz mehr sagen“. Das sind zwei der extrem belastenden Erfahrungen von Patientinnen des psychosomatischen Zentrums in Eggenburg, in das viele Stressgeplagte in einem Zustand kommen, der ihnen kein normales Berufs- oder Familienleben mehr erlaubt. Mit verschiedensten Mitteln lernen die Menschen hier, aus dem Teufelskreis von Stress und emotionaler Überforderung auszubrechen und wieder Lebensfreude zu empfinden. Mit dabei:

Therapiehund Geza, der vielen Betroffenen eine extreme Hilfe ist, aber auch modernste Methoden wie etwa Neurofeedback werden in Eggenburg verwendet. Zwei betroffene Frauen erzählen über ihren Leidensweg und ihren Weg zurück in ein stressfreies Leben.

Was hilft gegen Stress?: Wer regelmäßig trainiert, wird mit Belastungen besser fertig und entwickelt eine gesunde Stressresistenz. Doch welche Bewegungsform hilft am besten beim Stressabbau: Pilates, Yoga, Laufen, Radfahren oder reicht auch Gartenarbeit oder ein Spaziergang im Wald? ESC-Drittplatzierter und Pilatestrainer Cesár Sampson trainiert mit Barbara Stöckl und zeigt live im Studio die besten Übungen gegen Stress.

Nähere Informationen zur ORF-Initiative „Bewusst gesund: Stressfrei durch Bewegung“ sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at