ORF III am Mittwoch: Themenabend zum ORF-Schwerpunkt „Stressfrei durch Bewegung“, „Medientage 2018“ live

Außerdem: Nationalratssitzung in „Politik live“, Doku „Hubert von Goisern: Brenna tuat’s schon lang“ in „Heimat Österreich“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Mittwoch, dem 26. September 2018, um 9.05 Uhr in „Politik live“ mit der Übertragung der ersten regulären Nationalratssitzung im Herbst. Sowohl ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian (SPÖ) als auch NEOS-Klubobmann Matthias Strolz werden sich in dieser Sitzung vom Nationalrat verabschieden. Katzian nutzt noch einmal die Aktuelle Stunde, um über eine „Faire Arbeitswelt und soziale Sicherheit“ mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) zu diskutieren. Und eventuell wird es für die designierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die erste Sitzung als Klubobfrau der SPÖ. Hitzige Debatten dürfte es zum neu eingeführten Straftatbestand „Reisen für terroristische Zwecke“ und in der Aktuellen Europastunde zum Thema „Effektiver EU-Außengrenzschutz als Fundament eines geordneten Asylwesens“ mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) geben. ORF III überträgt die Sitzung live, kommentiert von Martin Wendel und Christine Mayer-Bohusch. ORF 2 ist von 9.05 Uhr bis 13.00 Uhr dabei, kommentiert von Fritz Jungmayr.

Um 9.30 Uhr schaltet ORF III zu den „Medientagen 2018“ und überträgt in „ORF III AKTUELL“ den Eröffnungsvormittag u. a. mit dem Impulsstatement von Bundesminister Gernot Blümel, einem von Nadja Bernhard moderierten Talk mit CNN-Chef Jeff Zucker und der „Elefantenrunde TV“ mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Thomas Bellut (ZDF), Markus Breitenecker (ProSiebenSat.1 PULS 4), Hans Demmel (VAUNET), Ladina Heimgartner (SRG SSR) und Ulrich Wilhelm (BR) unter der Gesprächsleitung von Marlene Auer (Horizont). Außerdem meldet sich ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer vom Ort des Geschehens und bietet vorab einen Überblick über den zweitägigen Kongress. Danach wird die Nationalratssitzung um 12.30 Uhr in „Politik live“ fortgesetzt.

Im ORF-III-Hauptabend ist in „Heimat Österreich“ die Dokumentation „Hubert von Goisern: Brenna tuat’s schon lang“ (20.15 Uhr) zu sehen. Als Künstler macht der Oberösterreicher Weltmusik. Dennoch bleibt er seiner Heimat innig verbunden. Der Film von Markus Rosenmüller wirft einen Blick auf die Lebensgeschichte Hubert von Goiserns, kommt dem Musiker ganz nah und lässt dennoch kritisch distanzierte Blicke und Gedanken zu.

Danach folgt ein zweiteiliger Themenabend im Zeichen der ORF-Initiative „Bewusst gesund: Stressfrei durch Bewegung“ (Details unter presse.ORF.at): „treffpunkt medizin“ klärt unter dem Motto „Fit, trotz Fett? – Muskeln, Kraftwerk der Köpers“ (21.50 Uhr) auf, welche Vorteile eine Birnenfigur im Verhältnis zu einem Apfelkörper hat, untersucht, ob die Hirnforschung beim Abnehmen helfen kann und ob Stress und Schlaflosigkeit die Dickmacher Nummer eins sind. Anschließend diskutiert Siegfried Meryn in „MERYNS sprechzimmer“ mit seinen Gästen über das Thema „Rund UND gesund – Übergewicht, na und?!“ (22.40 Uhr). Fit, aktiv, erfolgreich und schlank – das ist ein Idealbild und Klischee, das in den meisten Köpfen verankert ist. Doch mollig sein ist keineswegs gleichzusetzen mit mangelnder Fitness und drohenden Erkrankungen. Im Gegenteil: Wissenschafter/innen fanden erst kürzlich heraus, dass Menschen, die einen leicht erhöhten BMI haben, besser mit Stress umgehen können und somit auch gesünder leben. Zu Gast sind Yogalehrerin Manuela Wafzig, weiters Internist, Endokrinologe und Stoffwechselexperte Bernhard Ludvik sowie Schönheitschirurg Artur Worseg.

