Margareten: Lesung „Neun Leben“ mit Carina Nekolny

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) lädt zu einer Lesung ein: Am Freitag, 28. September, ab 19.30 Uhr, trägt Carina Nekolny im gemütlichen Vereinslokal im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19 aus ihrem unveröffentlichten Roman mit dem Titel „Neun Leben“ vor. Im Mittelpunkt des historischen Romans steht eine Frau mit einem bewegten Leben (Armut, Prostitution, Diebstähle, Abtreibung, Kindsmord, Inhaftierung...). Die Gäste werden um Spenden ersucht (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränk). Nähere Auskünfte: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher).

Carina Nekolny, Jahrgang 1963, stammt aus Linz und lebt jetzt in Wien, wo sie als Schriftstellerin, Redakteurin (Zeitschrift AUF) und Puppenspielerin tätig ist. Das Schaffen der Literatin reicht von der Prosa bis hin zur Lyrik. Nekolny hat zahlreiche Texte in Anthologien sowie in Magazinen veröffentlicht und ist Mitglied mehrerer Autoren-Vereinigungen. In der Vergangenheit erhielt die Schreiberin einige Auszeichnungen für ihre Arbeit. Im Verlag „Edition Meerauge“ erschien im Februar 2016 Nekolnys Roman „Fingerspitzen“. Info per E-Mail: readingroom @ chello.at.

