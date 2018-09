DON’T SMOKE: Vienna Night Run ganz im Zeichen des Nichtraucherschutzes

300 Läuferinnen und Läufer als „DON’T SMOKE“-Team unterwegs – Sprichwörtliches „Laufen“ für eine rauchfreie Gastronomie

Wien (OTS) - Der heute Abend stattfindende Vienna Night Run steht auch unter dem Motto „DON’T SMOKE“. 300 Läuferinnen und Läufer werden als „DON’T SMOKE“-Team unterwegs sein, darunter ungefähr 100 prominente aktive und ehemalige Spitzensportler, die sprichwörtlich für den Nichtraucherschutz „laufen“ werden. ****

Mit dabei sind unter anderem das Trainerteam der Austria Wien, angeführt von Chefcoach Thomas Letsch und Co-Trainer Roman Stary, die gesamten Kampfmannschaften des Wiener Sport-Clubs und des Handballvereins SG Westwien, fünf Eishockeycracks der Vienna Capitals sowie 20 Boxerinnen und Boxer des Boxclubs Bounce, angeführt von Box-Europameister Marcos Nader und Box-Bundestrainer Daniel Nader.

Dazu kommt eine Reihe aktiver oder ehemaliger Spitzensportler, unter anderem die Ex-Fußballinternationalen Martin Hiden und Michael Hatz, die Ex-Handballinternationalen Werner Möstl und Conny Wilczynski, Schwimm-Vizeweltmeister und Europameister Maxim Podoprigora sowie der Basketball-Internationale Stjepan Stazic.

Das von der Wiener Ärztekammer gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe initiierte „DON’T SMOKE“-Volksbegehren startet am 1. Oktober 2018. In der Unterstützungsphase ist es bereits gelungen, fast 600.000 Unterschriften, die schon für das Volksbegehren zählen, zu sammeln. Ziel ist es nun, diese Marke in der Eintragungswoche noch deutlich zu erhöhen, um so auch den Druck auf die Politik zu verstärken: „Jeder bereits deklarierte Unterstützer soll noch eine weitere Person zum Unterschreiben des Volksbegehrens bewegen“, lautet das Ziel der Initiatoren. (hpp)

(S E R V I C E – Das Volksbegehren „DON’T SMOKE“ läuft vom 1. bis 8. Oktober 2018. Die gesetzlich vorgegebenen Öffnungszeiten der Gemeinde-/Bezirksämter sind an Werktagen von 8.00 bis 16.00 Uhr (zweimal bis 20.00 Uhr) sowie am Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr (bei Gemeinden unter 2500 Einwohnern nur zwei Stunden innerhalb dieser Zeitspanne). Mehr Informationen und Details erfahren Sie unter www.dontsmoke.at.)

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer Wien

Dr. Hans-Peter Petutschnig

(++43-1) 51501/1223, 0664/1014222, F:51501/1289

hpp @ aekwien.at

http://www.aekwien.at