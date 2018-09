Eurofighter-U-Ausschuss: Neue Ladungsliste auf Parlaments-Website veröffentlicht

Abgeordnete wollen bis Jahresende weitere 13 Auskunftspersonen befragen

Wien (PK) - Die vom Eurofighter-Untersuchungsausschuss am 13. September gefassten Ladungsbeschlüsse wurden nun auf der Website des Parlaments veröffentlicht. Demnach will der U-Ausschuss bis zum Jahresende zusätzlich zu den bereits vor dem Sommer beschlossenen Ladungen weitere 13 Auskunftspersonen befragen. Auf der neuen Liste befinden sich unter anderem der ehemalige FPÖ-Bundesgeschäftsführer Gernot Rumpold und der Lobbyist Walter Schön, der ursprünglich bereits am 20. September in den Ausschuss kommen hätte sollen, sich aber entschuldigen ließ. Er soll den Abgeordneten nun am 19. Dezember Rede und Antwort stehen.

Das Kommuniqué mit der gesamten Ladungsliste finden Sie auf der Website des Parlaments (www.parlament.gv.at) im Menüpunkt Parlament aktiv/Untersuchungsausschüsse/Eurofighter-Untersuchungsausschuss. (Schluss) gs

