SPÖ trauert um Maria Jonas - Schieder: "Wir verlieren eine große Politikerin und Freundin"

Wien (OTS/SK) - Die österreichische Sozialdemokratie trauert um Maria Jonas. Die in Österreich und international hoch geachtete Frauenpolitikerin ist, wie heute bekannt wurde, in ihrem 79. Lebensjahr verstorben. "Maria Jonas hat sich ihr ganzes Leben lang für Frauen eingesetzt und immer mit einer internationalen Perspektive", sagt der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. "Die Sozialdemokratie verliert eine große Politikerin und Freundin. Maria Jonas war für mich und so viele in unserer Partei ein Vorbild. Wir haben zu ihr aufgeschaut und von ihr gelernt", sagt Schieder. ****

Maria Jonas hat ihre berufliche und politische Laufbahn in den frühen 1960er Jahren im internationalen Sekretariat der SPÖ begonnen. Später hat sie in der Sozialistischen Frauen-Internationale gearbeitet und im internationalen Sekretariat der SPÖ. Von 1986 bis 1995 war sie Generalsekretärin der Sozialistischen Frauen-Internationale. Maria Jonas war Mitinitiatorin des ersten Frauenvolksbegehrens im Jahr 1997. (Schluss) mr/wf/mp

