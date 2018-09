Landstraße: Video-Abend „Mode, Politik“ am Mittwoch

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistoriker des Bezirksmuseums Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) haben eine informative Dokumentation in Wort und Bild zum Kapitel „Starke Frauen“ erarbeitet. Dazu passt eine Präsentation des Schaffens der renommierten Fotografin und Malerin Margret Wenzel-Jelinek: Am Mittwoch, 26. September, beginnt um 18.00 Uhr im Museum eine Vorführung des fesselnden Videos mit dem Titel „Mode 1960-1989 und Politik“. In dem Streifen sind mit Musik umrahmte Aufnahmen von Wenzel-Jelinek zu sehen, darunter Porträts des österreichischen Staatsmanns Bruno Kreisky und Bilder mit modischen Motiven. Der Eintritt zur Video-Aufführung ist kostenlos.

Die wiederholt mit Auszeichnungen bedachte Lichtbildnerin hat ihre Teilnahme an dem Video-Abend zugesagt. Mehr Informationen über die Veranstaltung und über die Sonder-Ausstellung „Starke Frauen“:

Telefon 4000/03 127. Ferner ist Museumsleiter Herbert Rasinger via E-Mail erreichbar. Die Adresse lautet bm1030 @ bezirksmuseum.at.

