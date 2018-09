1.-13.Okt.: „Gentechnik-freie Wochen 2018“ im österreichischen Lebensmittelhandel

Österreich als europäischer Vorreiter bei Landwirtschaft und Lebensmittel ohne Gentechnik

Wien (OTS) - Vom 1. Okt. – 13. Okt. stehen im beinahe kompletten österreichischen Lebensmittel­handel (LEH) Nahrungsmittel mit dem Qualitätszeichen „Ohne Gentechnik hergestellt“ im Vorder­grund: Die großen Marken im Handel, aber auch Direktvermarkter und Gastro­nomie­betriebe, begehen gemeinsam die „Gentechnik-freien Wochen 2018“– mit Verkostungen Gentechnik-freier Produkte, speziellen Angeboten, Gewinn­spielen und umfangreicher Konsumenteninformation über Produk­tions­form und Vorteile Gentech­nik-freier Lebensmittel in Österreich. Mit einem geschätzten Marktvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro und wachsenden Erfolgschancen im Export ist „Ohne Gentechnik hergestellt“ zum Erfolgsrezept für Österreichs Lebensmittelbranche geworden.

Mit denn’s,Hofer, Lidl, M-Preis, REWE (in allen Filialen – bei ADEG, Billa, Merkur undPenny), SPAR (bei SPAR, EUROSPAR undINTERSPAR) und Unimarktbeteiligen sich alle großen Player des Lebensmittelhandels an den von der ARGE Gentechnik-frei organisierten Schwerpunkt-Wochen. Aber auch auf Bauernmärkten und in Gastrono­mie­betrieben steht in diesen Tagen die Gentechnik-freie Produktion im Vordergrund.

Beispiellose Kooperation für Lebensmittel ohne Gentechnik

„Seit 1997 arbeitet der österreichische Lebensmittelhandel gemeinsam mit Herstellern, Landwirtschaft und Interessensverbänden im Rahmen der ARGE Gentechnik-frei mit großer Konsequenz an der Sicherstellung und Ausweitung der Gentechnik-freien Lebensmittelpro­duktion in Österreich. Diese einzigartige Partnerschaft, über alle Grenzen des Wett­be­werbs hinweg, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor dafür, dass Österreich für ganz Europa bei Gentechnik-freien Lebensmitteln als Vorreiter und Vorbild gesehen wird“, erklärt Florian Faber, Geschäftsführer der ARGE Gentechnik-frei. "Umso erfreulicher, dass es in diesen beiden Oktober-Wochen möglich ist, Konsumenten direkt beim Einkauf über die Gentechnik-freie Lebensmittel­produktion zu informieren und quasi eine ‚Leistungsschau’ zu ermöglichen“, so Faber weiter.

Was geschieht in den Gentechnik-freien Wochen?

In den Filialen des teilnehmenden Lebensmittelhandels gibt es Sonderplatzierungen, Sonderangebote und umfangreiche Information über die speziellen Qualitätsvorteile der Lebensmittelproduktion ohne Gentechnik. Schon in den Tagen vor den „Gentechnik-freien Wochen“ weisen die Flugblätter des LEH verstärkt auf die als „Ohne Gentechnik hergestellt“ ausgelobten Produkte hin. Ein eigenes Kampagnenlogo „Gentechnik-freie Wochen 2018“ schafft in allen Filialen rasche Wiedererkennung für die gemeinsame Aktion.

Vertrauenswürdig und erfolgreich am Markt

Aus vielen Umfragen ist bekannt: 83% der Konsumenten erachten die Gentechnik-freie Produktion als sehr wichtig bzw. wichtig für ihre Kaufentscheidung (AMA 2017). Das grüne Kontrollzeichen „Ohne Gentechnik hergestellt“ genießt hohes Vertrauen: 74% der Konsumentinnen und Konsumenten bewerten das Kontrollzeichen als „glaubwürdig“ und „vertrauenser­weck­end“. Für 64% der Verbraucherinnen und Verbraucher ist das Kontrollzeichen ein wichtiger Faktor für die Kaufentscheidung (Focus, 2017). Im Greenpeace Gütesiegelreport vom Februar 2018 erhält das Zeichen die Spitzennote „vertrauenswürdig“.

Auch auf dem Markt zeigt Gentechnik-freie Produktion Erfolg: Allein für Österreich wird das aktuelle Marktvolumen auf rund 1,5 Mrd. Euro geschätzt. Die zunehmende Nachfrage auch in anderen europäischen Ländern, allen voran Deutschland, sichert heimischen Herstellern interessante Exportchancen.

Markenzeichen für österreichische Qualitätsprodukte

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat sich die ARGE Gen­technik-frei, Europas erstes und erfolgreichstes Kennzeichnungssystem für Gentechnik-frei erzeugte Lebens­mittel, rasch als wichtige Qualitäts­insti­tu­tion etabliert. Die Gen­technik-freie Produktion ist dabei speziell in den letzten zehn Jahren zum Erfolgs­rezept und zum besonderen Qualitätsmerkmal öster­reich­ischer Produkte gewor­den: Mehr als 3.500 österreich­ische Lebens­mittelsind der­zeit mit dem grünen Kontroll­zeichen „Ohne Gentechnik her­ge­stellt“ ausgelobt.

Bei Milch und Molkerei­produkten (seit Juni 2010), bei Frisch- bzw. Schaleneiern (seit Okt. 2010) sowie bei einem Großteil des Geflügel­fleisches (Huhn, Pute; seit März 2012) ist die Gen­tech­nik-Freiheit in Österreich Branchen-Standard. In anderen Bereichen (z.B. Schweine- und Rinderfütterung) wird intensiv an der Umstellung gearbeitet.

Was heißt „Ohne Gentechnik hergestellt“?

Lebensmittel mit dem Qualitätszeichen „Ohne Gentechnik hergestellt“ werden in allen Stufen der Wertschöpfungskette ohne den Einsatz von Gentechnik produziert. Bei tierischen Produkten dürfen auch die Futtermittel keine Gentechnik enthalten. Die Einhaltung der strengen, im österreichischen Lebensmittel-Codex definierten Vorgaben, wird laufend von externen Kontrollstellen überprüft.

Rückfragen & Kontakt:

Florian Faber

ARGE Gentechnik-frei

f.faber @ gentechnikfrei.at

Tel: 01-90440-603