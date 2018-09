DigitalDays 2018: Hedy Lamarr-Preis wird erstmals vergeben

Hoch dotierter Preis zeichnet innovative Frauen in der IT aus

Wien (OTS/RK) - Am 3. und 4. Oktober 2018 finden die DigitalDays statt – das Highlight der DigitalCity.Wien-Initiative, bei dem die IT-Wirtschaft und die Stadt Wien zeigen, was der Digital-HotSpot Wien zu bieten hat. Erstmals wird in diesem Jahr auch der mit 10.000 Euro dotierte Hedy Lamarr-Preis für innovative Frauen in der IT vergeben. Koordiniert werden die DigitalDays von der Urban Innovation Vienna, einem Unternehmen der Wien Holding.

Hedy Lamarr-Preis würdigt innovative Leistungen von Frauen in der IT

Die Wiener Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr legte mit ihren innovativen Ideen den Grundstein für die Bluetooth- und WLAN-Technologie. Ihr Name ist eng verknüpft mit dem digitalen Fortschritt. Aus diesem Grund trägt auch der Preis für innovative Frauen in der IT ihren Namen. Er soll außergewöhnliche Österreicherinnen auszeichnen, die, ähnlich wie Hedy Lamarr, die digitale Welt von morgen prägen. So soll die Bedeutung von Frauen in der IT hervorgehoben werden – sie sollen mit ihrer Geschichte als Vorbilder dienen. Der Preis wird am 4. Oktober 2018 um 16:00 Uhr von den Stadträtinnen Veronika Kaup-Hasler und Kathrin Gaal am Erste Campus übergeben. Lamarrs Sohn, Anthony Loder, wird bei der Preisübergabe vor Ort sein.

New Technologies and Talents

Die diesjährigen DigitalDays stehen unter dem Motto „New Technologies and Talents“. Damit dreht sich heuer alles um die neuesten Trends und aktuellsten Fragestellungen rund um FutureTech und Digitalisierung. Im Mittelpunkt stehen dabei die Chancen und Herausforderungen, die sich für die Menschen als NutzerInnen und treibende Kräfte für Innovationen ergeben. Für alle interessierten BesucherInnen wird dazu ein umfangreiches Programm geboten, das von interaktiven Podiumsdiskussionen über Workshops mit ExpertInnen zu kontroversen Diskussionspunkten u. a. in den Bereichen städtische Infrastruktur, Mobilität, Datenschutz, Medienverantwortung, lebenslanges Lernen und Jugendförderung reicht. Zusätzlich findet eine interaktive Probierausstellung, die „TalentStreet“, statt, die sowohl „School Talents“ (SchülerInnen) und „Job Talents“ (Berufstätige, UnternehmerInnen) als auch „Quintastics“ (SeniorInnen) ansprechen und zur Beschäftigung mit neuen Technologien animieren soll.

DigitalDays 2018:

Mittwoch, 3. Oktober 2018

Donnerstag, 4. Oktober 2018

jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr am Erste Campus (am Belvedere 1, 1100 Wien).

Am 3. Oktober 2018 findet um 18:00 Uhr außerdem die Abendveranstaltung „Industry meets Makers“ statt, die darauf abzielt Kollaborationsmodelle zwischen der etablierten Industrie und der kreativen Maker-Szene zu fördern.

Bei Rückfragen oder Interesse an einer Führung ist das Team der Urban Innovation Vienna unter der Mailadresse digitalcity @ urbaninnovation.at erreichbar. Allgemeine Anfragen bitte an die Telefonnummer 01/4000 84260.

Weitere Infos unter: https://digitalcity.wien/digital-days-2018/ (Schluss)

