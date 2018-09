Landstraße: „Herbstkonzert“ mit Wien-Hymne am 27.9.

Wien (OTS/RK) - Das heurige „Herbstkonzert“ der 1982 gegründeten Vereinigung „Harmonia Classica (Verein für melodische Musik)“ findet am Donnerstag, 27. September, im „Haus der Heimat“ (3., Steingasse 25) statt. Beginn der Veranstaltung: 19.30 Uhr. An der Abend-Kasse werden Karten zum Preis von 20 Euro verkauft. Das Publikum hört bewegende Stücke von Joseph Haydn, Emmerich Kalman, Johann Strauss und anderen Tondichtern. Ein Höhepunkt in dem bunten Programm ist die Darbietung des Werks „Hymne an Wien“. Die Musik stammt von Alexander Blechinger und den Text hat Gerty Ederer, eine langjährige Mitarbeiterin der Stadt Wien im Ruhestand, verfasst. Neben einem Loblied auf die Wienerstadt erwarten die Besucherinnen und Besucher bei dem bis zirka 21.30 Uhr dauernden Abend viele andere melodiöse Schmankerln. Weitere Informationen: Telefon 804 61 68.

An dem Abend treten die Sänger Jowita Sip (Sopran), Yuko Mitani (Sopran) und Alexander Blechinger (Tenor) auf. Außerdem machen die Instrumentalisten Daniela Wanzenböck (Klarinette), Yuliya Lebedenko (Violine), Michael Babytsch (Violoncello) und Aya Mesiti (Klavier) mit. Abgerundet wird der Ohrenschmaus durch den „Harmonia Classica Solistenchor“. Der Verein organisierte schon über 150 Konzerte und produzierte über 30 CDs („Harmonia Classica Records“). Auskünfte zum „Herbstkonzert“ erteilen die Veranstalter via E-Mail:

musik@harmoniaclassica.at.

Allgemeine Informationen:

Verein für harmonische Musik - Harmonia Classica:

http://harmoniaclassica.at

Kultur-Termine im 3. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse

