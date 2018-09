Leistungsbilanz der oberösterreichischen Beschäftigten

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die oberösterreichischen Arbeitnehmer/-innen erbringen enorme Leistungen, die oft viel zu wenig Beachtung und Anerkennung finden – sowohl im Beruf, als auch in der Familie, im Verein oder im Ehrenamt.

Was sie dafür als Gegenleistung bekommen: den 12-Stunden-Tag, stagnierende Löhne und Gehälter, permanentes Rütteln am Sozialstaat. Das haben die Beschäftigten nicht verdient. Darum holen wir diese Leistungen vor den Vorhang und laden zu einer Pressekonferenz am Dienstag, 2. Oktober 2018, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , ein. Dort präsentieren wir die aktuelle Leistungsbilanz der oberösterreichischen Beschäftigten sowie unsere Forderungen für einen gerechteren Umgang mit den wahren Leistungsträgern/-innen unserer Gesellschaft.

Leistungsbilanz der oberösterreichischen Beschäftigten

Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA

Datum: 02.10.2018, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

