Precision For Medicine expandiert nach Zentral- und Südosteuropa; mehr als 300 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich und in der EU

Bethesda, Maryland (ots/PRNewswire) - Precision for Medicine, Teil der Precision Medicine Group, verstärkt seine globale Reichweite durch den Erwerb von Argint International, ein Auftragsforschungsinstitut in Budapest, Ungarn. Die Akquisition ist Teil des globalen Wachstumsplans von Precision; der Precision-Footprint in Europa umfasst nun auch Niederlassungen in Edinburgh, Paris, Berlin, Genf, Budapest, Bukarest, Bratislava und Belgrad.

DURCH DIE ÜBERNAHME VON ARGINT INTERNATIONAL ERREICHEN DIE DIENSTLEISTUNGEN VON PRECISION NUN GANZ EUROPA, MIT STARKER PRÄSENZ IN UNGARN, POLEN, RUMÄNIEN, DER SLOWAKEI UND IN SERBIEN

Die erweiterte Belegschaft, das Know-how und die Standorte von Precision werden direkte Unterstützung und größere geografische Reichweite für die Bereiche globale Onkologie, seltene Erkrankungen und kardiovaskuläre klinische Studien sowie eine verstärkte Präsenz in den mittel- und südosteuropäischen Regionen sowie Zugang zu Prüfärzten und Patienten in diesen Gebieten ermöglichen.

Es sind bislang 300 Vollzeitmitarbeiter bei Precision in ganz Europa beschäftigt, was es dem Unternehmen nun ermöglicht, Innovatoren aus dem pharmazeutischen und dem Life-Sciences-Bereich in allen Angelegenheiten der Branche zu unterstützen, einschließlich im Bereich der speziellen Labordienste, Biomarkerinformatik, Lösungen für klinische Studien, Diagnostik sowie spezielle medizinische Geräte und Biomaterial.

Präsident Chad Clark merkte zum Wachstum von Precision for Medicine an: "Argint International passt perfekt zu Precision for Medicine. Sein Engagement für Qualität und Kundenservice, die das Unternehmen mehr als zehn Jahre lang im Rahmen seiner Dienste für führende Biotechnologie-Unternehmen nachgewiesen hat, passt makellos zur Vision und Kultur von Precision. Das Argint-Team vergrößert und verbessert unsere Plattform in Europa, was deshalb wichtig ist, da wir eine signifikante Anzahl an Kunden in Europa haben - genauso wie zahlreiche Standorte und Patienten, die nach neuen Therapien suchen, die aus den Vorteilen der Präzisionsmedizin gewonnen werden."

"Wir freuen uns sehr, nun zur Familie von Precision for Medicine zu gehören", sagte Agnes Pinnel, CEO von Argint International. "Als Teil von Precision treten wir einer Organisation bei, die unsere Werte teilt, unsere Möglichkeiten erweitert und Wachstumspotenzial für unsere Mitarbeiter bietet. Insbesondere freuen wir uns, ab sofort ein führendes Unternehmen in einem der am schnellsten wachsenden und wichtigsten Teile der Arzneimittelentwicklung, dem Bereich der präzisionsmedizinischen Programme auf Biomarkerbasis, begleiten zu dürfen."

Fairmount Partners, eine weltweit führende Investmentbank für Pharma-, Geräte- und damit verbundene Dienstleistungsunternehmen, fungierte als exklusiver Finanzberater von Argint.

Informationen zu Precision for Medicine

Precision for Medicine unterstützt Life-Sciences-Unternehmen in der Nutzung von Biomarkern, um Patienten auf präzisere und effektivere Weise ansprechen zu können. Precision verwendet neuartige Biomarker-Ansätze für die klinische Forschung, die die neuesten Fortschritte in Wissenschaft und Technologie nutzen, und konzentriert sich vorwiegend auf Genomik, Immunreaktion-Assays, globale Proben-Logistik, Biomarker-Analytik, Begleitdiagnostik und die Durchführung klinischer Studien. Precision for Medicine ist Teil der Precision Medicine Group mit mehr als 1.450 Mitarbeitern an 25 Standorten in den USA, Kanada und Europa. Mehr Informationen finden Sie unter precisionformedicine.com.

Informationen zu Argint International

Argint International wurde 2006 gegründet und spezialisiert sich auf die Unterstützung kleiner - mittlerer Biotech-Unternehmen in der klinischen Entwicklung. Argint leitet derzeit Studien in 25 Ländern und an mehr als 600 Forschungsstandorten, darunter mehrere umfangreiche Phase-III-Programme, die jeweils zwischen 50 und 130 Prüfzentren umfassen. 45% der fest angestellten Mitarbeiter von Argint verfügen über ein hohes Maß an Fachwissen sowie über fortgeschrittene medizinische oder pharmazeutische Fachabschlüsse. Argint wurde 2016 von Mitgliedern des Pharma-IQ-Netzwerks als eines der "Top-Ten"-Auftragsforschungsinstitute auserkoren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: argintinternational.com

Rückfragen & Kontakt:

Louis Landon

Precision Medicine Group Media Relations

310-984-7707

louis.landon @ precisionformedicine.com