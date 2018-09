„Hits der letzten 150 Jahre“ im Bezirksmuseum 1

Wien (OTS/RK) - Am Donnerstag, 27. September, erschallen ab 17.30 Uhr mitreißende Saxophon-Klänge im Bezirksmuseum Innere Stadt (1., Wipplingerstraße 8, „Altes Rathaus“). Das beachtenswerte Saxophon-Quartett „Union-Sax“ präsentiert das Programm „Songs und Hits der letzten 150 Jahre“. Der Eintritt ist frei. Infos: Telefon 4000/01 127, E-Mail bm1010 @ bezirksmuseum.at.

Zum Konzert im Museum erklären die Organisatoren: „Schwungvolle Melodien in außergewöhnlicher Instrumentation versprechen einen abwechslungsreichen und harmonischen Abend.“ Der ambitionierten Gruppe „Union-Sax“ gehören Christoph Haslinger (Alt-Saxophon), Nicole Kuniewics (Alt-Saxophon), Manfred Schwingshandl (Tenor-Saxophon) und Martin Zehetner (Bariton-Saxophon) an. Durch die bis 19.30 Uhr dauernde Veranstaltung führt Martin Zehetner. Der ehrenamtlich werkende Museumsleiter, Kurt Kospach, begrüßt das Publikum. Kontaktaufnahme mit dem Saxophon-Quartett per E-Mail:

triathlon.sportunion.wien@gmx.at.

Allgemeine Informationen:

Saxophon-Ensemble „Union-Sax“ (Soundcloud):

https://soundcloud.com/union-sax

Bezirksmuseum Innere Stadt:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 1. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/innerestadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk