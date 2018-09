Das musikprotokoll 2018 im steirischen herbst auf Ö1

Wien (OTS) - Im Rahmen des Festivals steirischer herbst findet von 4. bis 7. Oktober das ORF musikprotokoll statt, über das Mitveranstalter Österreich 1 ausführlich berichten wird. 15 Ausgaben von „Zeit-Ton“, ein „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ live aus Graz und ein „Ö1 Kunstsonntag“ stehen auf dem Programm. Weiters gastiert das ORF-RSO Wien mit einer Uraufführung von Bernd Richard Deutsch in der Helmut-List-Halle. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter https://musikprotokoll.orf.at/ .

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter Johannes Kalitzke gastiert im Rahmen des musikprotokolls am 5. Oktober in der Grazer Helmut-List-Halle (19.30 Uhr). Auf dem Programm stehen die Uraufführung von Bernd Richard Deutschs „Murales“ gemeinsam mit dem Klangforum, ein Kompositionsauftrag des musikprotokolls, finanziert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung, und das Orchesterstück „Mannequin“ von Unsuk Chin. Der Mittschnitt des Abends wird in zwei Teilen im Rahmen von „Zeit-Ton“ (23.03 Uhr) ausgestrahlt: am 5. und 6. November.

Der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ am Samstag, den 6. Oktober wird um 10.05 Uhr live vor Publikum aus dem esc medien kunst labor in Graz übertragen. Zu Gast bei Renate Burtscher ist Komponist Georg Friedrich Haas, dessen Werk „Monolog für Graz“ an diesem Abend seine Uraufführung erleben wird. Das New Yorker Ensemble Talea wird bei diesem Konzert auch noch ein weiteres Stück von Haas aufführen: „tri a ex uno“, eine erzählende Auseinandersetzung zwischen Musik aus der Zeit um 1500 und aus dem frühen 21. Jahrhundert.

Am Sonntag, den 7. Oktober wird ab 19.30 Uhr ein „Ö1 Kunstsonntag“ vom musikprotokoll 2018 live aus Graz gesendet. Das Finale bietet Live-Konzerte und Klangkunst, Studiogespräche und einen ersten Rückblick auf die 51. Ausgabe des Festivals. Ab 19.30 Uhr wird die Uraufführung der Auftragsarbeit „Land der Musik“ - ein Neujahrskonzert (2018), eine Orchestersuite des Komponisten, Filmemachers, Künstlers und Copyleft-Aktivisten Christian von Borries übertragen. Zum Abschluss der heurigen Festival-Ausgabe zeichnet Jacqueline George ab 23.00 Uhr in „Ö1 Radiokunst Kunstradio“ ein Portrait ihrer Heimatstadt Kairo, denn „Kairo ist voller Sounds, einen Moment der Stille findet man hier nicht", so die Klangkünstlerin.

Neun „Zeit-Ton“-Ausgaben stehen im Oktober jeweils um 23.03 Uhr im Zeichen des musikprotokolls. Am 3.10. bringt ein „Zeit-Ton-Magazin“ eine Vorschau auf das heurige musikprotokoll. Am 8.10. steht das Konzert des Konus Quartetts mit Martin Brandlmayr auf dem Programm. Am 9.10. heißt es „Zwischen Sprache und Geräusch“: Zu hören ist das ensemble zeitfluss mit Musik von Christoph Renhart, Joanna Wozny und Klaus Lang. Am 10.10. sendet das „Zeit-Ton-Magazin“ einen Bericht über die Präsentation der immersiven Installationsarbeit „SOL“ von Kurt Hentschläger beim musikprotokoll 2018, die das Publikum zu einer unmittelbaren Selbstbeobachtung der eigenen Wahrnehmung einlud. Am 11.10. ist die Aufzeichnung des Auftritts von Multi-Instrumentalist Fred Frith und Elektronik-Komponistin Bérangère Maximin zu hören. Außerdem sprechen Frith und Maximin über ihre Projekte, ihre Kompositionsweisen und den gemeinsamen Auftritt. Im „Zeit-Ton-Magazin“ am 17.10. wird ein Rückblick auf die siebente Ausgabe des Jugendprojektes „Konfrontationen“ beim musikprotokoll gesendet. Am 19.10. bringt „Zeit-Ton“ Ausschnitte der gemeinsamen Live-Installation „Palimpsest“ von Kathy Hinde und Daniel Skoglund sowie von zwei weiteren Arbeiten Hindes als österreichische Premieren. Die Aufzeichnung eines Konzertes des Talea Ensembles mit dem legendären Stück „Talea“ von Grisey sowie der Uraufführung „Monologue for Graz“ von Georg Friedrich Haas steht am 22.10. auf dem „Zeit-Ton“-Programm. Am 23.10. ist das Konzert des Ensembles airborne extended zu hören, bei dem neben Sopranino, Kontrabassblockflöte und Cembalo auch eine Harfe zum Einsatz kommt. Auch im November sind vier „Zeit-Ton“-Ausgaben jeweils um 23.03 Uhr dem musikprotokoll gewidmet:

Tomoko Sauvage und ihr natürlicher Synthesizer (2.11.), IKO & guts'n'faders – das Grazer Duo trifft den Ikosaeder (8.11.), The Dwarfs of East Agouza - Free Jazz, Krautrock, südostasiatische und arabische Einflüsse und ägyptische Shaabi Musik (16.11.) und „One night in Cairo“ - Konzert von Ahmed El Ghazoly aka ZULI (29.11.). Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://musikprotokoll.orf.at/.

