AK-Wahl in Niederösterreich: Vorbereitungsarbeiten voll im Laufen

Wahlbehörden konstituiert/MitarbeiterInnen und Kontaktpersonen in den Betrieben schon im Einsatz

St. Pölten (OTS) - Die Vorbereitungen zur AK-Wahl in Niederösterreich sind in vollem Gange. Die Hauptwahlkommission und die 21 Zweigwahlkommissionsvorsitzenden sind angelobt, die Organisation in den Betrieben ist bereits weit vorangeschritten. Gewählt werden kann von 20. März bis 2. April direkt am Arbeitsplatz bzw. per Briefwahl. AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit den Betrieben bei der Vorbereitung der AK-Wahl.

16.500 Betriebe wurden in den letzten Wochen vom Wahlbüro kontaktiert, 87 Prozent haben ihre Betriebsstätten gemeldet. In den größeren Betriebsstandorten wird im Wahlzeitraum nach Möglichkeit ein Wahllokal eingerichtet, damit die DienstnehmerInnen bequem direkt am Arbeitsplatz wählen können. „Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit mit den Betrieben bei der Organisation der Wahllokale, bei den BelegschaftsvertreterInnen ebenso wie bei den Geschäftsführungen sowie den Bezirkshauptleuten. Eine korrekte Abwicklung der Wahl ist unerlässlich“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Die AK-Wahl in Niederösterreich wurde bereits öffentlich durch Kundmachung bekannt gemacht. Die überparteilichen Wahlbehörden sind schon im Amt: Wahlkommissär bzw. -Stv., die Hauptwahlkommission und auch die Vorsitzenden der 21 Zweigwahlkommissionen (in den meisten Fällen die Bezirkshauptleute). Bereits im Laufen sind auch Information und Schulungen für die ArbeitnehmervertreterInnen und Kontaktpersonen, die die Wahl von 20. März bis 2. April vor Ort durchführen. Der für die Wahlberechtigung relevante Stichtag ist der 3. Dezember, wer an diesem Tag AK Niederösterreich Mitglied ist, kann im März bzw. April wählen. Rund die Hälfte der Wahlberechtigten wird direkt am Arbeitsplatz wählen können, darüber hinaus ist die Briefwahl möglich.

