6-jähriges Kind alleine am offenen Fenster

Wien (OTS) - Datum: 24.09.2018

Uhrzeit: 17:10 Uhr

Adresse: 12., Aßmayergasse

Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling wurden am 24. September 2019 um 17.10 Uhr verständigt, da in der Aßmayergasse ein Kind in fünf bis sieben Metern Höhe alleine am offenen Fenster saß und abzustürzen drohte. Laut Zeugenangaben verließ die 26-jährige Mutter rund zwei Stunden zuvor die Wohnung. Durch den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und kinderfreundlichen Gesprächen gelang es, den 6-Jährigen nach einer Wohnungsöffnung zu bergen. Er wurde unverletzt in ein Krisenzentrum gebracht, eine Meldung an die MA11 wurde gelegt.

