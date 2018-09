Schwere Körperverletzung

Wien (OTS) - Datum: 24.09.2018

Uhrzeit: 00:10 Uhr

Adresse: 17., Rosensteingasse, 19., Höhenstraße

Am 24. September 2018 attackierten drei Männer (ein serbischer Staatsangehöriger, drei Österreicher) einen 17-Jährigen in der Rosensteingasse und danach auf der Höhenstraße mit einer Eisenstange. Dem 17-Jährigen gelang die Flucht und die Polizei wurde verständigt. Er erlitt Verletzungen im Gesicht, an den Armen und im Brustbereich. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Ottakring konnte die Wohnadresse der mutmaßlichen Täter ausforschen und die Männer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren vorläufig festnehmen. Die näheren Hintergründe zur Tat sind derzeit unklar, die Ermittlungen laufen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at