Gemeinsam mit eyetime in die Pedale treten

Radeln für den guten Zweck: Strom erzeugen und Gutes tun

Wien (OTS) - Bei den E-Mobility Play Days am 29. und 30. September 2018 setzt eyetime auf Sportlichkeit und Nachhaltigkeit. Im eyetime-Promotionzelt radeln Besucher auf stromerzeugenden Bikes für den guten Zweck und haben darüber hinaus die einmalige Chance, Tickets für den FORMEL 1 myWorld Großer Preis 2019 oder den myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich 2019zu gewinnen.

Bei den E-Mobility Play Days 2018 auf dem Red Bull Ring in Spielberg, dreht sich alles um die Zukunft der Elektromobilität. Besucher haben die einmalige Gelegenheit, faszinierende Prototypen und einzigartige E-Sportwagen zu erleben und selbst zu testen.

Aleksandra Gieracz, COO eyetime International Ltd.: „Die Präsentation der Social Life App eyetime im Rahmen der E-Mobility Play Days in Spielberg steht unter dem Motto „Radeln für den guten Zweck“. Es ist uns wichtig, dass die Besucher nicht nur den Mehrwert der eyetime App persönlich erfahren, sondern wir gleichzeitig ein soziales und nachhaltiges Projekt der Region Murtal unterstützen.“

Für ambitionierte Besucher stehen im eyetime-Promotionzelt stromerzeugende Bikes bereit. Der Stromzähler läuft bei jedem Antritt mit. Die Rad-Champions mit der höchsten Stromproduktion haben die Chance auf den Gewinn von jeweils 5 x 2 Tickets für den FORMEL 1 myWorld Großer Preis von Österreich 2019oder den myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich 2019auf dem Red Bull Ring.

All jene, die es entspannter angehen möchten, können im eyetime-Promotionzelt mit dem erzeugten Bike-Strom ihre Handys aufladen und den Mehrwert der zukunftsweisenden All-in-one-App vor Ort persönlich erleben. Die Gewinner der Bike Challenge sowie alle wichtigen Informationen rund um das Event werden auf dem E-Mobility Play Day Channel der eyetime App bekannt gegeben.

Den, im Laufe der Bike Challenge erzeugten Strom, spendet eyetime zu Gunsten des Projekts „Repair Café“ in Judenburg an die Greenfinity Foundation. Bettina Rieger, Vice Chairman Greenfinity Foundation betont: „Wir, als Verein, der sich dem Motto „Gemeinsam für die Welt. Gemeinsam für morgen“ verschrieben hat, sind für das stärker werdende Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeitsdenken – besonders in den Regionen – mehr als dankbar.“

