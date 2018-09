StRin Gaal: „Blühendes Zuhause – gute Nachbarschaft“ feierte 10-jähriges Jubiläum

Rund 700 HobbygärtnerInnen machten beim beliebten Fotowettbewerb der Stadt Wien mit; 1. Platz ging an Hernalser Gemeindebaubewohnerin

Wien (OTS) - „Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben einen grünen Daumen bewiesen. Ich bin begeistert, mit wie viel Geschick und Kreativität unsere Hobbygärtnerinnen und -gärtner Blumenparadiese – vom Balkonkisterl bis zum Garten – gestalten. Sie bereiten damit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern viel Freude und leisten einen wertvollen Beitrag für eine gute Nachbarschaft“, betonte Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, die die heurigen PreisträgerInnen im Rahmen der Gala „Blühendes Zuhause – gute Nachbarschaft“ im Wiener Rathaus auszeichnete.

Mehr als 700 Einsendungen im Jubiläumsjahr

Unter dem Vorsitz des bekannten Biogärtners und Autors Karl Ploberger ermittelte eine Fachjury die GewinnerInnen des diesjährigen Blumenwettbewerbs. Neben den drei Hauptpreisen wurden wie jedes Jahr zusätzliche Sonderpreise vergeben – vier Regionenpreise, zwei Anerkennungspreise sowie drei Preise in der Sonderkategorie „Urbanes Garteln“. Dazu zählen Gemeinschaftsgärten, verschönerte Innenhöfe, mobile Beete und begrünte Baumscheiben. Darüber hinaus wurde heuer erstmals auch ein eigener Kindergarten- Malwettbewerb unter dem Motto „Unser schönstes Blumenkisterl“ ausgeschrieben, bei dem die drei kreativsten Arbeiten ausgezeichnet wurden.

Hauptpreis ging an Blumenparadies im Hernalser Gemeindebau

Die lebensfrohe Gemeindebaubewohnerin Elisabeth Bozic konnte die Jury mit ihrem Hernalser Blumenparadies, das sie seit mittlerweile 18 Jahren pflegt, am meisten überzeugen und gewann den Hauptpreis im Wert von € 1.000.-.

Auch Christine Klein sorgte mit ihrem malerischen Garten im 21. Bezirk, in dem sie Kräuter, Rosen und viele winterharte Pflanzen sowie einen kleinen Teich angelegt hat, für Begeisterung und belegte den 2. Platz.

Mit ihrer liebevoll gepflegten Grünoase auf dem Dach ihres Wohnhauses in Wien-Landstraße belegte schließlich Gundula Manzey den 3. Platz. Zahlreiche Rosenstöcke, Funkien oder Lavendel machen das Hausdach zu einem wahrlich blühenden Zuhause.

„Das Grün in der Stadt ist ein wesentlicher Wohlfühl- und Umweltfaktor, zu dem auch unsere Mieterinnen und Mieter beitragen. Besonders freut es mich, dass der 1.Platz heuer an eine Gemeindebaubewohnerin geht, bei der ich mich für das Engagement zur Verschönerung ihres Gemeindebaus herzlich bedanken möchte“, freute sich Wiener Wohnen-Vizedirektor Daniel Milovic.

Glanzvoller Galaabend im Rathaus

Als Dank für die rege Teilnahme am Wettbewerb und das Engagement für ein blühendes Wien waren mehr als 700 Gäste zur großen Gala in das Wiener Rathaus geladen. Neben den Preisverleihungen sorgten eine Jubiläumstorte, kulinarische Köstlichkeiten sowie ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit der Band „ABBAriginals“ für einen unvergesslichen Abend.

www.bluehendeszuhause.at (Schluss) wsw/da

