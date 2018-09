Q_PERIOR verstärkt Automotive Team und investiert in den Standort Stuttgart (FOTO)

München (ots) - Die Business- und IT-Beratung Q_PERIOR stärkt ihre Präsenz am Standort Stuttgart und baut damit den Geschäftsbereich Automotive weiter aus.

Durch den Ausbau des Consulting-Bereichs Automotive unterstreicht das Beratungshaus Q_PERIOR erneut seine konstante Wachstumsstrategie. "Die Investition in den Standort Stuttgart ist für uns aus Branchensicht eine logische Konsequenz", sagt Oliver Wucher, Partner und Market Lead Automotive bei Q_PERIOR. "Die enormen Veränderungen im Zuge der Digitalisierung sowie die Entwicklungen, die im Bereich autonomes Fahren auf die Branche zukommen, setzen die Automobilindustrie unter erheblichen Handlungsdruck. Um unsere Kunden dabei noch intensiver unterstützen zu können, haben wir uns entschieden, unsere Beratungskapazitäten an diesem wichtigen Automobil-Standort deutlich zu erweitern. Darüber hinaus bietet der Wirtschaftsstandort Stuttgart auch für unsere anderen Beratungsfelder spannende Möglichkeiten und Wachstumspotenzial."

Personeller Neuzugang unterstützt Ausbaustrategie

Mit Dr. Stephan Blankenburg konnte Q_PERIOR einen erfahrenen Branchenexperten gewinnen, der fortan den weiteren Ausbau des Geschäftsbereichs Automotive als Associate Partner und Market Developer unterstützt. Blankenburg ist seit 2011 erfolgreich im Automotive-Umfeld tätig und berät Unternehmen schwerpunktmäßig in den Bereichen Change Management und Leadership, Business Development und Digitalisierungsstrategien.

Der notwendige Wandel der Automobilindustrie funktioniert nicht ohne Kulturwandel

Die Entwicklung des Fahrzeugs hin zu einem Teil des digitalen Ökosystems bringt der Automobilbranche vielfältige Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle, stellt sie aber auch vor große Herausforderungen. Dabei steht die Frage im Raum, wohin sich Automobilhersteller in Zukunft entwickeln. Können sie den Sprung in die Digitalisierung und zum Full-Service-Anbieter schaffen, statt zum reinen Produzenten von Devices zu werden? "Der komplexe Wandel der Automobilindustrie von der Fahrzeug- hin zur Servicezentrierung, bei der der Kunde im Zentrum steht, ist eine gewaltige Aufgabe. Sie adressiert sowohl den externen als auch den internen Kunden, das heißt den Mitarbeiter, und wirkt sich nicht nur technologisch, sondern maßgeblich auch auf die Unternehmenskultur aus", so Blankenburg. "Gerade mit der Kombination aus Automotive-Expertise und branchenübergreifendem Know-how im Bereich Digitalisierung bietet Q_PERIOR der Automobilindustrie dabei wertvolle Assets."

Zum Unternehmen:

Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstützt Großunternehmen und große Mittelstandsunternehmen mit integrierter Fach- und IT-Kompetenz. Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken, Touristik, Transport & Logistik, Automotive, Energie & Industrie und öffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein branchenübergreifendes Beratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, Business Intelligence, Finanzen & Controlling, Kundenmanagement, Projekt- & Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Management, Supply Chain Management und Technologie. Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR erfolgreich Projekte um, die Unternehmen in Zeiten der Digitalen Transformation wettbewerbsfähiger machen.

Kunden (Auswahl):

A1, Allianz, Audi, Basler Versicherung, BMW, Brau Union, Commerzbank, Daimler, DEVK, DZ Bank, EnBW, ERGO, Generali, Helvetia, Hannover Rück, Infineon Technologies, Linde, MAN, Max-Planck-Gesellschaft, Merkur Versicherung, Paysafe Card, Porsche, Provinzial NordWest, Saubermacher, Siemens, Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Die Schweizerische Post, Swisscom, Swiss Re, Talanx, Twinformatics, Verbund, Vienna Insurance Group, Volkswagen, Wüstenrot & Württembergische

Rückfragen & Kontakt:

Q_PERIOR AG

www.q-perior.com

pressestelle @ q-perior.com



Amelie Nägelein

Kommunikation Deutschland, Österreich

Telefon: +49 89 45599 256

Mobil: +49 151 42201856



Christine Gerstner

Kommunikation Schweiz

Telefon: +41 44 437 20 38

Mobil: +41 76 584 82 99