Wien (OTS) - Die 6.000 Apothekerinnen und Apotheker stehen täglich unermüdlich im Dienste ihrer Kunden und Patienten. Am heute stattfindenden „World Pharmacists Day“ – dem Weltapothekertag – machen die Apothekerinnen und Apotheker verstärkt auf die richtige Einnahme von Arzneimitteln aufmerksam. Mit 1.400 öffentlichen Apotheken und 41 Krankenhausapotheken stellt dieser Berufsstand rund um die Uhr flächendeckend eine lückenlose Arzneimittelversorgung sicher.

Chemische Formeln und komplexe Wirkungsmechanismen einfach und verständlich zu erklären, ist die tägliche Arbeit der studierten Apothekerinnen und Apotheker. Dank der kompetenten Beratungsleistung und Informationsvermittlung ist der Arzneimittelkonsum in Österreich niedrig und die Arzneimittelsicherheit hoch. Eine im Jahr 2015 vom Institut für Pharmaökonomische Forschung (IPF) erstellte Studie zeigt, dass der Arzneimittelverbrauch je Einwohner in Österreich im EU-Vergleich niedrig ist. Immerhin, hochgerechnet auf die Anzahl der Österreicher, ergibt das für die Apothekerschaft eine beträchtliche Beratungsleistung: Einnahmezeitpunkt, Neben- sowie Wechselwirkungen, Packungsumstellungen etc. - mit den Kundinnen und Kunden herrscht ständiger Dialog, und das dank eines ausgeklügelten Systems flächendeckend in ganz Österreich.

„Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Chronische Beschwerden, Krebserkrankungen sowie Alters-Diabetes und Hautprobleme – wir werden immer älter und damit steigt leider auch die Anzahl der Gesundheitsbeschwerden und Erkrankungen. Das Konzept der ,gesunden Lebenserwartung‘ gewinnt daher in Anbetracht der steigenden Lebenserwartung laufend an Bedeutung. Denn die gewonnenen Lebensjahre wollen natürlich in guter Gesundheit verbracht werden. Dazu leisten wir Apothekerinnen und Apotheker mit unseren 1.400 Apotheken in Österreich jeden Tag einen enorm wichtigen Beitrag im Gesundheitssystem!“, so Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer.

„Gerade die persönliche Betreuung durch eine Apothekerin, einen Apotheker erhöht die Effektivität der Arzneimitteltherapie, reduziert mögliche Risiken für Patienten, verbessert die Therapietreue und hat somit einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität“, ergänzt Mag. pharm. Raimund Podroschko, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer.

Der World Pharmacists Day findet jährlich am 25. September statt. Er wurde von der FIP International Pharmaceutical Federation ins Leben gerufen und hat heuer das Motto „Pharmacists: Your medicines experts“.

Apotheken auf einen Blick

In Österreich spielen die öffentlichen Apotheken eine wichtige Rolle als Gesundheitsnahversorger. Ob Stadt oder Land: Die österreichischen Apotheken liefern Qualität auf höchstem Niveau. Insgesamt beraten rund 6.000 akademisch ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker in 1.400 Apotheken die Bevölkerung in Gesundheitsfragen. Die Beratungskompetenz ist eine der zentralen Leistungen der Apotheker. Zusätzlich erbringen über 350 Apothekerinnen und Apotheker wertvolle Versorgungs- und Beratungsleistungen für die Patienten in den österreichischen Krankenanstalten.

