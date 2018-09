MTB-Testevent mit Weltmeistern Vali Höll im Trailcenter Hohe Wand Wiese Wien

MTB-Highlight im Herbst mit Scott, Trek & Saalbach Hinterglemm

Vali gilt als Aushängeschild des heimischen MTB-Sports und Inspiration für Jung & Alt am Bike. Es freut und ehrt uns ganz besonders, Sie diesmal bei uns im Trailcenter begrüssen zu dürfen und die Partnerschaft mit Saalbach Hinterglemm im Rahmen unserer Schwerpunkte im Kinder- und Jugendbereich mit ihr nochmals hervorheben zu können. Patrick Huber, Trailcenter Hohe Wand Wiese

Wien (OTS) - Von 28. - 30. September 2018 lädt das erste urbane Trailcenter in Europa wieder zum Testevent für alle MTB-FreundInnen. E-Bikes, Hardtails, Enduros, Kids- und Jugendbikes von Scott Sports und Trek Bicycles stehen zum Testen bereit und der MTB-Shop bikestore.cc kümmert sich um die richtige Ausrüstung. Fahrtechnik-Kurse der Wienerwald Trailschool, sowie IXS & Muc Off Trailpark- und Fotosessions runden das Herbsttestival für Mountainbikefans ab. Mit dabei: Die frisch gebackene Downhill Junioren-Weltmeisterin Valentina „Vali“ Höll aus Saalbach.

Das Rahmenprogramm für die MTB-Community in und um den Biosphärenpark Wienerwald ist wieder gespickt mit diversen Schmankerln. Die Trailcenter eigene Bikeschule Wienerwald Trailschool bietet Fahrtechnik-Schnupperkurse und geführte Touren im und rund um das Gelände des MTB-Zentrums.

Gemeinsam mit den FreundInnen der Velochicks, Leiwand European Trail Wear und dem Verein WienerwaldTrails, der im Trailcenter seine Homebase gefunden hat, wird am Samstag den 29.9. ein ganz besonderer Tag organisiert. Trailpark- & Foto-Sessions bilden den Rahmen zum „big picture Vienna MTB Community“ - wear your colour lautet die Devise an dem Tag und soll die Szene in ihrer vollen, gemeinsamen Stärke zum Ausdruck bringen (jeder, der im Dresscode der 3 Organisationen erscheint bekommt ein vergünstigtes BBQ-Menü).

Besonderes Highlight an diesem Wochenende: Valentina „Vali“ Höll, frischgebackene Juniorinnen Weltmeisterin im Downhill und Glanzlicht der nationalen MTB-Szene, reist aus der Partnerdestination Saalbach-Hinterglemm an und mischt sich am Community Tag unter die Wiener MTB Szene. Neben einem frisch-fruchtigen Hauch an Weltcupflair bringt sie noch ein paar Tipps & Tricks mit ins Trailcenter, die sie im Rahmen der „ride with a pro-sessions“ an alle TeilnehmerInnen weitergibt.

Vali gilt als Aushängeschild des heimischen MTB-Sports und Inspiration für Jung & Alt am Bike. Es freut und ehrt uns ganz besonders, Sie diesmal bei uns im Trailcenter begrüssen zu dürfen und die Partnerschaft mit Saalbach Hinterglemm im Rahmen unserer Schwerpunkte im Kinder- und Jugendbereich mit ihr nochmals hervorheben zu können.

Man darf gespannt sein, wie sich die Downhillerin auf der KendA-Line vergnügt - die neueste Line im hauseigenen Trailpark, die mittels Crowdfuning mit Kenda Rubber Europe als Namenspatron finanziert und durch die Trailbaufirma Trail-Affairs umgesetzt wurde.

Was für ein MTB-Ausklang im „indian summer“ rund um die Metropole Wien!

Alle Infos zu den Aktivitäten im Rahmen des Testivals finden sich auf den Online-Kanälen des Trailcenters.

www.hohewandwiese.com/trailcenter

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Huber - Trailcenter Management