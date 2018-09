Die Hotels der Emaar Hospitality Group gewinnen TripAdvisors Top-Ranking in den 5-, 4- und 3-Sterne-Kategorien

Die Emaar Hospitality Group, die Tochtergesellschaft für Gastgewerbe und Freizeit des globalen Immobilienunternehmens Emaar, und die Expo 2020 Dubai Official Hotel & Hospitality Partner haben sich TripAdvisors Ranking an der Spitze aller Hotels in Dubai gesichert, und zwar in allen drei Kategorien - bei den 5-, 4- und 3-Sterne-Hotels.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/748568/Emaar_Hospitality.jpg )

Dubai ist eines der meistbesuchten Reiseziele der Welt und demzufolge herrscht im Gastgewerbe ein besonders starker Konkurrenzkampf. Die Emaar Hospitality Group konzentriert sich darauf, ihre Besonderheiten als einheimischer Marktführer zu stärken und durch ihre exzellenten Hotels an erstklassigen Standorten in der Stadt überlegene Kundendienstleistungsstandards zu bieten.

Das Address Dubai Marina, ein 5-Sterne-Hotel, nimmt die Spitzenposition unter allen 582 Hotels in Dubai ein. So bewertete es die größte Reise-Website der Welt basierend auf Kundenrezensionen. Das Manzil Downtown steht in der 4-Sterne-Kategorie an erster Stelle und das Rove Healthcare City ist in der 3-Sterne-Kategorie führend. Die anderen vier Rove Hotels in Dubai nehmen die Plätze zwei bis fünf bei den TripAdvisor-Rankings für 3-Sterne-Hotels ein. Dies ist auch das erste Mal, dass ein Gastgewerbeunternehmen die begehrte Spitzenposition in allen drei Kategorien gewonnen hat.

Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagte: "Die Spitzenpositionen, die unsere Hotels erreicht haben, unterstreichen die Fähigkeit unserer Partner, wunderbare und authentische Gästeerlebnisse zu kreieren. Ich danke ihnen allen für ihr kontinuierliches Engagement, solch hervorragende Gastgeber zu sein. Die beeindruckenden Resultate, die alle unsere Hotels erzielt haben, sind ein eindeutiger Hinweis darauf, dass unsere Gäste gerne bei uns übernachten und die Einrichtungen und den Service, den wir bieten, schätzen."

"Wir konzentrieren uns darauf, einen warmherzigen und individuellen Service mit einer menschlichen Note zu bieten, und betrachten dies als den stärksten Grund für die Loyalität unserer Gäste. Wir danken unseren Gästen für ihre positiven Rezensionen und ihr konstruktives Feedback und nehmen dies als Motivation, unsere Dienstleistungen weiterhin zu verbessern."

Die Emaar Hospitality Group betreibt 14 Hotels und drei Serviced Residences in Dubai und Ägypten und besitzt ein Portfolio von 40 anstehenden Hotelprojekten in mehreren internationalen Märkten. Die Group betreibt Hotels unter drei Markennamen: die Address Hotels + Resorts der Luxusklasse; die Vida Hotels and Resorts der gehobenen Klasse und die zeitgenössischen Rove Hotels der Mittelklasse.

Dank TripAdvisor können Reisende das volle Potenzial jeder Reise ausschöpfen. TripAdvisor bietet ungefähr 661 Millionen Rezensionen und Meinungen, die die größte Anzahl von Reiseangeboten auf der ganzen Welt abdecken. http://www.emaarhospitality.com

