Oö. Volksblatt: "Richtungsweisend" (von Christoph STEINER)

Ausgabe vom 25. September 2018

Linz (OTS) - Die EU steht bei der Verhandlung des neuen Budgets vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Dass durch den Austritt Großbritanniens Geld fehlen wird, ist klar. Doch wo man dieses bei den Ausgaben einspart, stilisiert sich zur Gretchenfrage hoch. Denn ein Großteil fließt in den Agrarbereich – und in diesem haben sich mittlerweile zwei Richtungen aufgetan. Einerseits die strukturell gewachsenen und oft familiengeführten Betriebe, andererseits Agrar-Großbetriebe. Gerade Länder wie Österreich und hier gerade auch Oberösterreich sind durch die Landwirtschaft geprägt worden. Die Betriebe sichern seit Jahrhunderten die Lebensmittelversorgung und bewahren durch die Almwirtschaft jene Landschaften, die das Land auch ausmachen – und für das es auch außerhalb der Landesgrenzen geschätzt wird. Gerade für diese kleinstrukturierten Betriebe sind die Zahlungen aus dem EU-Budget ein existenziell unverzichtbarer Einkommensbeitrag. Kürzungen in landwirtschaftlichen Bereich würden vor allem kleinere Betriebe und solche in benachteiligten Gebieten gefährden, was einen unwiederbringlichen Verlust für das Land darstellen würde. Daher gilt es in den kommenden Verhandlungen diese wichtige Rolle auch entsprechend klarzumachen und gegen größere Kürzungen aufzutreten.

