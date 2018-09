Caritas: Gewinner des Wachaumarathons sind Menschen in Not

Charity-Partnerschaft von Caritas Diözese St. Pölten und dem Wachaumarathon brachte 4.655 Euro Spenden für Menschen in Not in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Zu diesem Ergebnis hat die Spenden-Glocke powered by Salomon auf der Strecke, das Einsammeln nicht mehr benötigter Laufkleidung bei den Starts und der Caritas-Stand bei der EXPO, wo T-Shirts der vorangegangenen Wachaumarathons gegen eine Spende hergegeben wurden, beigetragen. Caritasdirektor Hannes Ziselsberger dankt den Läufern, dem Wachaumarathon und der Firma Salomon für die Spenden und die Unterstützung dieser großartigen Charityaktion.

„Die Läuferinnen und Läufer haben mit der Teilnahme an den unterschiedlichen Aktionen der Charity-Partnerschaft gezeigt, dass sie ein großes Herz für jene haben, denen es nicht so gut geht“, so Christoph Riedl-Daser, Caritas-Bereichsleiter für Solidarität.

Ausführliche Meldung und Fotos: http://www.caritas-stpoelten.at/wachaumarathon

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Riedl-Daser

0676 838 44 7700

christoph.riedl-daser @ stpoelten.caritas.at