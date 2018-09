Nehammer: Spitzensport einem breiten Publikum zugänglich machen

VP-Mediensprecher begrüßt die Initiative der Bundesregierung

Wien (OTS) - "Eine aktive Medienpolitik zu betreiben bedeutet auch dort einzugreifen, wo der Markt für eine Verschlechterung für österreichische Konsumenten sorgt. Das tut die Bundesregierung mit dem heutigen Vorstoß. Wenn man fast jedes relevante Fußballspiel nur noch als Pay-TV Abonnement verfolgen kann, schadet das sowohl dem Spitzensport wie auch der Medienlandschaft", so Karl Nehammer, Generalsekretär und Mediensprecher der Volkspartei.

"Nach 20 Jahren ist es daher höchst an der Zeit, das Fernsehexklusivrechte-Gesetz unter die Lupe zu nehmen. Wir müssen den Sport einer möglichst breiten Bevölkerungsgruppe zugänglich machen. Junge Menschen brauchen Vorbilder, diese dürfen aber nicht hinter Paywalls verschwinden. Vielen Dank an Bundesminister Gernot Blümel und Vizekanzler Heinz-Christian Strache für diese wichtige Initiative", so Nehammer abschließend.

