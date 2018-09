Gesundheit: Österreichs Ernährungs- und Sportberater sind wichtige Ansprechpartner

WKÖ-Herz: Mobilisierung bei Ernährung und Bewegung ist längst überfällig!

Wien (OTS) - „Unsere Ernährungs- und Sportberater sind wichtige Ansprechpartner, wenn es um darum geht, den Schritt zu mehr Bewegung und gesunder Ernährung zu tun. Studien zeigen, dass sich rund die Hälfte der Österreicherinnen und Österreich nicht ausreichend bewegt. Dabei sind die Implikationen für persönliches Wohlbefinden und Gesundheit, vor allem aber auch für das gesamte Gesundheitssystem sehr hoch. Initiativen, die zum Sport animieren und auch die gesunde Ernährung einschließen, sind daher zu begrüßen“, betonte heute, Montag, der Obmann des Fachverbandes der Personenberater und Personenbetreuer, Andreas Herz.

Die Kampagne "Mach den ersten Schritt" zeigt, so Herz, die Richtung vor, um das Verhalten der Österreicherinnen und Österreicher ihrer eigenen Gesundheit gegenüber zu verändern. „Es gibt für jeden und jede den passenden Sport und die passende Ernährung. Wir begrüßen diese Aktion sehr, die Mobilisierung bei Ernährung und Bewegung ist längst überfällig. Gleichzeitig gilt es insbesondere auf die Beratungskompetenz in Ernährungs- und Sportberatung hinzuweisen, denn unsere Berater sind ein wichtiges Bindeglied bei Information und Umsetzung einer angepassten und gesunden Lebensweise“, so der Fachverbands-Obmann.

Österreichweit gibt es 1.202 gewerbliche Berater in diesen Bereichen. Ernährungsberater sind erfolgreiche Absolventen der Studienrichtung Ernährungswissenschaften an einer inländischen Universität oder ausgebildete Diätologen und stehen für konkrete Empfehlungen, Tipps und Tricks zur Ernährung und alle anderen Formen der Ernährungsberatung fachkundig zur Verfügung. (PWK626/US)

