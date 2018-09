Drama Island - Heute Abend bei "Love Island" bei RTL II (FOTO)

München (ots) - Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella

- Nächste Folge am Montag, 24. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

Neuzugang Joana (22) verdirbt mit ihrer Entscheidung Geburtstagskind Julia (23) die Party. Während Joana und Victor (20) sich annähern, kommt es zwischen Natascha (28) und Janina (23) zum Streit. Und auch das Spiel "Tortenschlacht" bleibt nicht ohne Folgen...

Süße Annäherungsversuche und Geburtstagstränen

Gestern Abend erhielt Joana (22) eine Nachricht: Die Schweizerin darf die Nacht mit einem männlichen Islander in der Privat-Suite verbringen. Das Model entscheidet sich für Sunnyboy Victor (20). Seiner aktuellen Partnerin Julia (23) verdirbt diese Entscheidung gehörig die Laune und vor allem auch ihren Geburtstag. Als Victor sich nicht einmal von ihr verabschiedet, verdrückt das Geburtstagskind ein paar Tränchen. In der Privat-Suite wagen Joana und Victor erste Annäherungsversuche, lassen es im Vergleich zu Barkeeper Sebastian (24) und Jessica (22) letzte Woche erstmal langsam angehen. Am nächsten Morgen kehren die beiden allerdings freudestrahlend zurück. Ist doch mehr passiert? Was sagt Julia zu der Rückkehr der beiden?

Immer noch beste Freundinnen?

Nachdem sich das einstige Traumpaar Natascha (28) und Tobias (25) gestern getrennt hat, nähert sich Single-Lady Janina (23) dem sensiblen Maler und Lackierer. Als die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin davon Wind bekommt, stellt sie ihre angebliche beste Freundin direkt zur Rede. Spielt Janina ein falsches Spiel? Oder hofft Natascha doch noch auf ein Natobi-Revival?

Tortenschlacht

tvBei dem Spiel "Tortenschlacht" geht es heute zur Sache. Die Jungs und die Mädels sind nacheinander an der Reihe. Jeder Islander muss jeweils eine andere Person pro Aktion auswählen: Wen würden sie am liebsten küssen, wen heiraten und wem eine Torte ins Gesicht pfeffern? Während Natascha (28) mit den Worten "Couple seit Tag 1" Tobias (25) küsst, bekommt sie von ihm später eine Torte ins Gesicht geklatscht. So viel zum Thema "Couple seit Tag 1"...

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe":

Nächste Folge am Montag, den 24. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

