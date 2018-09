Österreichische Medientage 2018: Eröffnungsvormittag live in ORF III

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 26. September 2018, überträgt ORF III ab 9.30 Uhr im Rahmen von „ORF III AKTUELL“ den Vormittag der „Medientage 2018“ live aus Wien: unter anderem mit dem Impulsstatement von Bundesminister Gernot Blümel, einem Talk mit CNN-Chef Jeff Zucker, moderiert von Nadja Bernhard, und der „Elefantenrunde TV“ mit Thomas Bellut (ZDF), Markus Breitenecker (ProSiebenSat.1 PULS 4), Hans Demmel (VAUNET), Ladina Heimgartner (SRG SSR) Ulrich Wilhelm (BR) und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz unter der Moderation von Marlene Auer (Horizont).

Außerdem meldet sich ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer vom Ort des Geschehens und bietet vorab einen Überblick über den zweitägigen Kongress. Die 25. Österreichischen Medientage finden heuer am 26. und 27. September am Gelände des Erste Campus in Wien statt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at