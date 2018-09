Theater, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Vom „Fliegenfischen“ in Lanzenkirchen bis „Apfelmänner und Birnendamen“ in Mistelbach

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Dienstag, 25. September, präsentiert das SOG. Theater Wiener Neustadt anlässlich des Weltalzheimertages im Pfarrsaal Lanzenkirchen unter dem Titel „Fliegenfischen - oder Herr Bert und der Fetzenfisch“ eine Kombination aus Theatererlebnis mit Weiterbildung zum Thema Demenz, Austausch und Vernetzung von Pflegenden untereinander sowie einem Kennenlernen von unterstützenden Organisationen und Angeboten vor Ort; der Erlös kommt vier minderjährigen Lanzenkirchner Kindern zugute. Am Mittwoch, 26. September, gibt es einen weiteren Termin im Senecura-Landespflegezentrum in Traiskirchen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen beim SOG. Theater unter 02622/870 31, e-mail office @ sog-theater.at und www.sog-theater.at.

Ebenfalls morgen, Dienstag, 25. September, setzt die „Herbstbuchwoche Baden 2018“ ihr Programm mit einem „Tagebuchslam“ im Cinema Paradiso Baden fort; Beginn ist um 20 Uhr (nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden). Am Mittwoch, 26. September, folgt ab 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Baden bei freiem Eintritt die Buchpräsentation „Mystisches Baden - die schaurig-schönsten und geheimnisvollsten Plätze im Bezirk“ mit Texten von Gabriele Hasmann und Fotos von Charlotte Schwarz (nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/868 00-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at). Am Samstag, 29. September, lesen ab 17 Uhr im Hotel at the Park in Baden in memoriam Elisabeth Glanner Freunde der Badener Deutsch-, Psychologie- und Philosophie-Professorin, begleitet von Thomas Grandpierre am Violoncello, Texte von Autoren, die sie sehr gerne mochte (nähere Informationen und Anmeldungen unter 02252/443 86). Am Dienstag, 2. Oktober, liest zudem Bernhard Majcen ab 19.30 Uhr im Haus der Kunst aus „Der kleine Prinz“ des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry (nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at).

Am Mittwoch, 26. September, feiert die Kabarett-Gruppe maschek - für kurze Zeit wieder zu dritt – in der Bühne im Hof in St. Pölten „Maschek XX - 20 Jahre Drüberreden“. Am Dienstag, 2., und Mittwoch, 3. Oktober, zeigt sich dann Gernot Kulis als „Herkulis“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/90 80 50, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908 08 06 00 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Am Donnerstag, 27. September, spricht Dr. Stefan Deibl ab 19.30 Uhr im Dietmayrsaal von Stift Melk über das Thema „Lässt sich Leben wissenschaftlich definieren?“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf sind am Donnerstag, 27. September, ab 19.30 Uhr die Comedy Hirten mit ihrem neuen Programm „Alles perfekt“ zu Gast. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/22 04-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach steht von Donnerstag, 27., bis Samstag, 29. September, eine Wiederaufnahme des Stücks „Demut vor deinen Taten, Baby“ von Laura Naumann auf dem Spielplan. Regie bei diesem Off-Theaterstück um drei während eines Terroralarms auf der Flughafentoilette eingesperrte Frauen führt Nénad Smigoc. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/784 69, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

In der Reihe „Literatur im Schloss“ stellt Felix Mitterer am Freitag, 28. September, ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau seine Autobiographie „Mein Lebenslauf“ vor. Nähere Informationen und Karten unter 02639/23 24, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Der „Theodor-Kramer-Preis“ für Schreiben im Widerstand und im Exil geht heuer an Lore Segal. Die 90-jährige Literatin erhält die mit 8.000 Euro dotierte Auszeichnung am Freitag, 28. September, ab 19 Uhr im Pfarrsaal von Niederhollabrunn überreicht. Dabei liest Lore Segal Gedichte von Theodor Kramer und Paul Stern, während Maria Harpner aus dem Werk der Preisträgerin vorträgt. Nähere Informationen bei der Theodor-Kramer-Gesellschaft unter 01/720 83 84, e-mail office @ theodorkramer.at und www.theodorkramer.at.

Ebenfalls am Freitag, 28. September, widmet sich die Reihe „Transflair“ im Literaturhaus NÖ in Krems/Stein der aktuellen Schallaburg-Ausstellung „Byzanz & der Westen": Ab 19 Uhr lesen und sprechen Feridun Zaimoglu, Angelika Overath und ORF-Korrespondent Christian Schüller über diese beiden im Mittelalter aufeinandertreffenden Welten. Nähere Informationen und Karten beim Literaturhaus NÖ unter 02732/728 84, e-mail office @ ulnoe.at und www.literaturhausnoe.at.

Am Freitag, 28. September, lädt auch Nina Hartmann ab 20 Uhr im Gasthof Zwei Linden in Hohenberg zur Vorpremiere ihres mittlerweile vierten Kabarett-Soloprogramms „Laut“. Nähere Informationen und Karten unter 02762/524 81 und 02767/711 68, e-mail info @ zweilinden.at und www.zweilinden.at.

Im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten feiert am Freitag, 28. September, ab 19.30 Uhr die Komödie „Um die Wette“ Premiere, in der Eugène Labiche mit treffsicherem Witz das Statusdenken entlarvt. Übersetzt hat die 1861 entstandene Komödie über Schein, Sein und die kleinen und großen Lügen des Wohlstandsbürgers Elfriede Jelinek, Regie führt Philipp Moschitz. Folgetermine: 3. Oktober, 10. und 23. November, 6. Dezember sowie 22. Jänner 2019 jeweils ab 19.30 Uhr, 6. Oktober ab 16 Uhr sowie als Silvestervorstellung am 31. Dezember ab 16 und 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Im Cinema Paradiso St. Pölten wiederum diskutieren Dr. Cornelia Bruell und Kai Kranner im Rahmen der Reihe „QuerDenken“ am Freitag, 28. September, ab 20.15 Uhr mit Matthias Strolz über alternative Zugänge zu Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Am Samstag, 29. September, bringt das Theatro Piccolo ab 15 Uhr bei freiem Eintritt eine mit viel Humor und Live-Musik gewürzte Adaption von William Shakespeares „Der Sturm“ für Kinder ab fünf Jahren auf die Bühne. Nähere Informationen bzw. Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

„Das Beste zum Lachen“ präsentiert Otto Schenk in Form von Witzen und Erzählungen am Samstag, 29. September, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf in der Wachau. Nähere Informationen und Karten unter 02732/90 00-81 50 und www.muehldorf-wachau.at.

„Das Jüngste Gesicht" zeigt Christoph Fritz am Samstag, 29. September, in der Lössiade in der Absberger Kellergasse in Absdorf; der Kabarettabend beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0650/870 73 09 und www.lössiade.at.

Für Samstag, 29., und Sonntag, 30. September, ist auf der Burg Gars am Kamp ein zweitägiges Festival junger fantastischer Literatur angekündigt. Nähere Informationen unter 02985/330 00, e-mail office @ burg-gars.at und www.burg-gars.at.

Am Sonntag, 30. September, heißt es ab 14 Uhr auf der Schallaburg wieder „Vorhang auf für die Wissenschaft“: Diesmal spricht Jasmin Scheifinger unter dem Titel „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ über die vielfältigen Funktionsweisen der Tabernen in Ephesos. Nähere Informationen bei der Schallaburg unter 02754/63 17, e-mail office @ schallaburg.at und www.schallaburg.at.

Die Volkskultur Niederösterreich veranstaltet am Montag, 1. Oktober, ab 18 Uhr in der Ötscher-Basis in Wienerbruck ein „Kamingespräch spezial“ mit Dr. Erwin Pröll, Josef Wallenberger, Mag. Jasmine Bachmann und Prof. em. Dr. Werner Bätzing über die Erhaltung der Regionen bei gleichzeitiger Weiterentwicklung in wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02728/82 45 und e-mail gemeinde @ annaberg.gv.at.

Schließlich präsentieren die Ennser Autorin Martha Kogler und die Illustratorin Christine Stöger am Dienstag, 2. Oktober, ab 14 Uhr in der Stadtbibliothek Mistelbach ihr für Kinder zwischen vier und zehn Jahren sowie deren Familien konzipiertes Buch „Apfelmänner und Birnendamen“ über die Sortenvielfalt auf naturbelassenen Streuobstwiesen. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Stadtbibliothek Mistelbach unter 02572/25 15-63 10, e-mail buch @ mistelbach.at und http://mistelbach.noebib.at.

