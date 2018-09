Einladung zur Pressekonferenz anlässlich der Ausstellungseröffnung "Wer war 1968?"

Die Museen der Stadt Linz präsentieren die Schau "Wer war 1968? Kunst, Architektur, Gesellschaft" im LENTOS Kunstmuseum und NORDICO Stadtmuseum Linz.

Wer war 1968? Kunst, Architektur, Gesellschaft ist ein gemeinsames Projekt von LENTOS Kunstmuseum, NORDICO Stadtmuseum und Landesgalerie Linz des Oö. Landesmuseums.

LENTOS Kunstmuseum Linz

28. September 2018 bis 13. Jänner 2019

Im LENTOS dreht sich alles um das Jahrzehnt der Ausbrüche, Aufbrüche und Umbrüche in der Stahlstadt Linz. Die Ausstellung geht dem Echo von I968 in Linz und Oberösterreich nach und spannt erstmals – in einer Zusammenschau von Kunst, Architektur, Musik, Film und Literatur – eine Landkarte auf, in der die zentralen und oft bis heute unbekannten Figuren und Momente der lokalen Geschichte einen Platz finden.

NORDICO Stadtmuseum Linz

28. September 2018 bis 24. Februar 2019

Wer war I968? präsentiert im NORDICO ein Archiv des Aufbruchs nach I968, eines Aufbruchs, der das Klima in Linz und im ganzen Land nachhaltig veränderte, eines Aufbruchs, dessen Haupt- und NebendarstellerInnen später oft selbst renommierte Figuren geworden sind und dessen Ideen das Land bis heute prägen.

Eröffnung am 3. Oktober in der Landesgalerie Linz

Die Ausstellung Schluss mit der Wirklichkeit! Avantgarde, Architektur, Revolution, I968 ist Teil des Projekts Wer war 1968? Kunst, Architektur, Gesellschaft und eröffnet am Mittwoch, 3. Oktober in der Landesgalerie Linz.



Pressekonferenz WER WAR 1968?

Der Presserundgang durch beide Ausstellung startet um 10 Uhr im LENTOS Kunstmuseum und endet um 12 Uhr im NORDICO Stadtmuseum.



GesprächspartnerInnen:

Doris Lang-Mayerhofer, Stadträtin für Kultur, Tourismus und Kreativwirtschaft

Hemma Schmutz, Direktorin der Museen der Stadt Linz

Andrea Bina, Leiterin NORDICO Stadtmuseum Linz

Gabriele Spindler, Leiterin Landesgalerie Linz

Hedwig Saxenhuber, Kuratorin

Georg Schöllhammer, Kurator



Datum: 27.09.2018, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

Eröffnung WER WAR 1968?

Programm:



LENTOS, 19 Uhr

Der Eröffnungsabend wird von einer Begrüßung von LENTOS Direktorin Hemma Schmutz, sowie einer inhaltlichen Einführung der KuratorInnen Hedwig Saxenhuber und Georg Schöllhammer eingeleitet. Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer eröffnet die Ausstellung. Im Anschluss findet eine Schreiaktion des Künstlers Johann Jascha in den Ausstellungsräumlichkeiten statt.



NORDICO, ab 20 Uhr

Im NORDICO Stadtmuseum (Dametzstraße 23) wird mit Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten ab 20 Uhr gefeiert.

Datum: 27.09.2018, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Clarissa Ujvari

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



MUSEEN DER STADT LINZ GmbH

LENTOS Kunstmuseum / NORDICO Stadtmuseum / VALIE EXPORT Center Linz

Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz



T: +43 (0)732 7070-3603

clarissa.ujvari @ lentos.at