FPÖ-Ragger: „Verblisterung von Medikamenten in Pflegeheimen wäre ein Beitrag zur Arzneimittelsicherheit“

„Tragischer Tod in Pflegeheim nach möglicher Medikamentenverwechslung“

Wien (OTS) - Nachdem eine 71jährige Patientin in einem Pflegewohnheim in Graz am Samstag vermutlich aufgrund von falsch verabreichten Medikamenten kollabierte und schließlich im Landeskrankenhaus West am gleichen Tag verstarb, wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Auch die Politik ist nun dazu angehalten Verantwortung zu übernehmen und zu handeln, damit derart traurige Unglücke der Vergangenheit angehören. „Es kann nicht sein, dass Patienten in Wohn- und Pflegeheimen einer solchen Gefahr ausgesetzt sind“, erklärte hierzu der freiheitliche NAbg. Mag. Christian Ragger.

„Noch sei eine Obduktion und ein toxikologisches Gutachten abzuwarten, um sich der Todesursache sicher zu sein. Die Gefahr einer Verwechslung von Medikamenten ist jedoch immer gegeben und nicht auszuschließen“, so Ragger der weiters betonte: „Das Pflegepersonal ist sehr hohem psychischen wie auch physischen Stress und Druck ausgesetzt, der kleinste Mangel an Konzentration kann sich fatal auswirken, hier muss mit einer zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme Abhilfe geschaffen werden“.

Der freiheitliche Abgeordnete spricht sich für eine Kommission aus, die eine Lösung des Problems schaffen soll: „Gemeinsam mit Frau Bundesministerin Mag. Beate Hartinger-Klein, der FPÖ-Gesundheitssprecherin NAbg. Prim. Dr. Brigitte Povysil und dem FPÖ-Mitglied im Gesundheitsausschuss NAbg. Mag. Gerhard Kaniak soll eine flächendeckende Verblisterung, also eine vollautomatische Dosierung und Verpackung von Medikamenten in Apotheken, Arzneimittelsicherheit gewährleisten. Auch der ‚sozialistische Unfug‘, Medikamente im großen Stil in den Heimen zu horten und damit deren Missbrauch fahrlässig in Kauf zu nehmen, soll abgestellt werden“.

