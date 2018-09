„Report“ über die schwierige Mission Neustart in der Sozialdemokratie, den EU-Gipfel, Fachkräftemangel und Ehe für alle

Am 25. September zu Gast im Studio ist Europaminister Gernot Blümel (ÖVP)

Susanne Schnabl präsentiert den „Report" am Dienstag, dem 25. September 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Rote Herkulesaufgabe

Nach dem holprigen Rückzug von SPÖ-Chef Christian Kern steht die designierte Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner vor der Herkulesaufgabe, einen klaren Oppositionskurs vorzugeben und dabei die innerparteilichen Unterschiede zwischen rechten und linken Positionen auszugleichen. Ernst Johann Schwarz und Martin Pusch über die schwierige Mission Neustart in der Sozialdemokratie.

Nach dem Gipfel

Die Erwartungen waren hoch, aber was sind die Folgen nach dem informellen Gipfeltreffen der EU-Staats- und -Regierungschefs in Salzburg. Welche Aufgaben und Herausforderungen warten in der nach wie vor ungelösten Migrationsfrage sowie den Brexit-Verhandlungen auf den österreichischen Ratsvorsitz in den nächsten Monaten aus Brüsseler Sicht? Eine Analyse von Peter Fritz und Tim Cupal.

Dazu im Studio zu Gast ist Europaminister Gernot Blümel (ÖVP).

Fachkräfte gesucht

Die Wirtschaft wächst so stark wie seit Jahren nicht mehr und sucht händeringend nach Fachkräften. Das AMS geht von 140.000 Stellen aus, die im Laufe des Jahres mangels qualifizierter Bewerber nicht besetzt werden können. Laut Wirtschaftskammer fehlen sogar 160.000 Fachkräfte. Besonders die Industrie und die Hotellerie sind betroffen. Aber warum fällt die Suche so schwer und wodurch kann der Mangel langfristig behoben werden? Yilmaz Gülüm berichtet.

Kommt die Ehe für alle?

Nach einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) können ab 1. Jänner 2019 auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten, außer die Regierung einigt sich auf eine andere verfassungskonforme Regelung. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bereits angekündigt, das VfGH-Erkenntnis zu respektieren. Die FPÖ setzt den Koalitionspartner aber unter Druck. Sie will die Ehe als Verbindung von Mann und Frau in die Verfassung schreiben. Ein Bericht von Eva Maria Kaiser und Martina Schmidt.

