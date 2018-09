EU-Agrarminister tagen in Niederösterreich

LH Mikl-Leitner: „Wollen zeigen, was kleinstrukturierte Landwirtschaft leisten kann“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Agrarminister der Europäischen Union treffen sich heute und morgen in Niederösterreich. Die informelle Tagung findet morgen in Schloss Hof statt. Heute, Montag, stand eine Exkursion in die Bucklige Welt auf dem Programm. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner konnte gemeinsam mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf die europäischen Landwirtschaftsminister am heutigen Vormittag am Ziegenhof Mandl in Lichtenegg begrüßen. Danach ging es für die hochrangigen Delegationen noch zur Eis-Greißlerei in Krumbach.

Bei der heutigen Exkursion gehe es darum, „den EU-Landwirtschaftsministern zu zeigen, was kleinstrukturierte Landwirtschaft leisten kann“, betonte Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Und es gehe auch darum, Sensibilität dafür zu schaffen, dass es für die ländliche Entwicklung auch in Zukunft entsprechende finanzielle Unterstützung und ein klares Bekenntnis der Europäischen Kommission brauche: „Mit unseren best practice-Beispielen in Niederösterreich wollen wir diese Sensibilität stärken.“ Die Landeshauptfrau: „Unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft steht für Qualität, und Qualität muss unterstützt werden.“

Die informelle Tagung der Agrarminister findet im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes statt. Im Zentrum stehen vor allem die Themen Sicherung der Lebensmittelqualität und Rahmenbedingungen für die Bauern. Mit der heutigen Exkursion in die Bucklige Welt sollen vor der morgigen Tagung in Schloss Hof den anwesenden Ministerinnen und Ministern Projekte im Bereich der Ländlichen Entwicklung gezeigt werden.

