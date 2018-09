Lena Hoschek & Dachstein feiern großen Kirtag im Atelier

Anlässlich der Designkooperation zwischen DACHSTEIN und LENA HOSCHEK wird zum gemeinsamen Kirtag im Lena Hoschek Atelier geladen.

Normalerweise muss man sich entscheiden: Entweder schön oder praktisch - mit diesen Schuhen muss man jedoch keine Kompromisse eingehen. Außerdem war es mir wichtig, einen Wanderschuh zu designen, der auch gut zum Dirndl passt Lena Hoschek

Wien (OTS) - Tradition trifft auf Handwerk & Funktionalität – eine besondere Mischung, die das Label Lena Hoschek mit dem österreichischen Schuhhersteller Dachstein verbindet. So haben Dachstein-Designer Christoph Döttelmayer und Lena Hoschek gemeinsam fünf Schuhmodelle im Geist vergangener Zeit mit detailreichen Verzierungen und einem zeitlosen Look entworfen. Mit Greta, Alma und Käthe sind alpine Lifestyle-Schuhe entstanden, die sowohl optisch als auch in ihrer Funktionalität überzeugen.

"Normalerweise muss man sich entscheiden: Entweder schön oder praktisch - mit diesen Schuhen muss man jedoch keine Kompromisse eingehen. Außerdem war es mir wichtig, einen Wanderschuh zu designen, der auch gut zum Dirndl passt," so Lena Hoschek.

Um diese wunderbare Zusammenarbeit zu feiern und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen auf den kreativen Entstehungsprozess zu gewähren, laden die beiden Unternehmen zum ersten Kirtag im Lena Hoschek Atelier.



Die Gäste erwarten ein zünftiges Gaudiprogramm, reichlich Speis und Trank, gute Musi´ sowie eine einzigartige Auswahl der Trachtenlinie Lena Hoschek Tradition, als auch die passenden Modelle der

Lena Hoschek x Dachstein Schuhkollektion. Außerdem wird gezeigt, wieviel Handarbeit in einem Dirndl steckt und worauf es beim Dirndl ziehen ankommt.

Für Pressevertreter startet der Kirtag am 28. September 2018 um 11:00 Uhr. Der öffentliche Kirtag findet von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt.



Datum: 28.09.2018, 11:00 - 19:00 Uhr

Ort: Lena Hoschek Atelier

Längenfeldgasse 27/7A, 1120 Wien, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/550744018707558/

Rückfragen & Kontakt:

Vor Ort besteht für Redakteure die Möglichkeit eines Interviews mit den Designern. Um Voranmeldung zum Kirtag wird unter +436649206267 bzw. sella.varguen @ lenahoschek.com gebeten.